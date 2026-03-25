하은호 군포시장 “철쭉축제, 디지털 체험 콘텐츠 강화”

군포철쭉축제는 공연·체험·먹거리 등 다양한 프로그램을 통해 시민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 도심형 축제이다. 축제가 시작되는

18일 0시부터 19일 오후 10시까지 이틀간 8단지사거리~소방서사거리 구간은 차없는거리로 운영된다.

차 없는 거리에는 먹거리와 푸드트럭이 마련되는 ‘철쭉푸드’, 지역 소상공인이 참여하는 ‘철쭉마켓’, 다양한 공연이 펼쳐지는 ‘철쭉스테이지’ 등 다채로운 즐길거리가 진행될 예정이다.