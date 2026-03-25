산불 발생 후 1년 지났지만…“아직도 충분한 지원 못 받아”

경북도, 사각지대에 있는 피해 주민들의 요구 사항 적극 수용해 추가 지원 약속



산불 이재민을 위한 임시주택. 국민DB



경북도는 지난해 발생한 산불로 아직까지 고통 받는 주민들을 위한 추가 지원이 이루어질 수 있도록 적극 노력할 계획이라고 25일 밝혔다.



초대형 산불에 대응해 경북도는 정부에 대한 강력한 건의로 역대 최대 규모의 복구 예산을 확보한 바 있다. 하지만, 기존 제도로는 지원이 어려운 사각지대가 발생함에 따라 도는 특별법 제정을 적극 건의하고 입법과정에도 주도적으로 참여해왔다.



지난해 경북 초대형 산불로 주택 3819동이 소실되면서 3323가구, 5499명의 이재민이 발생했다. 경북도는 2624동의 임시조립주택을 신속히 보급해 고령의 이재민들이 체육관의 찬 바닥이 아닌 보다 안정적인 주거환경에서 생활할 수 있도록 지원했다.



또 동절기 특별점검과 전기안전 점검 등 안전관리 조치를 시행하고 폭염·한파 대비 계절별 보수·보강을 지속 추진하고 있다. 아울러 월 최대 40만원 한도 내 전기료 감면을 통해 생활비 부담 완화에도 힘쓰고 있다.



경북도는 이재민들이 신속히 새로운 보금자리를 찾아갈 수 있도록 마을 재건 사업 등에 박차를 가하고 현장 민원처리반을 지속 운영해 현장의 불편사항을 최소화할 계획이다.



이 가운데서도 생계·주거 지원비는 피해 극복의 핵심이다. 주택과 농·축·임·수산업 시설 등 생계 기반 피해가 광범위하게 발생함에 따라 지원 기준 현실화를 중앙재난안전대책본부에 집중 건의했고 지원 규모의 대폭 상향을 이끌어냈다.



농·축업 종사자는 기존 1개월에서 작목별로 최대 11개월까지 추가로 생계비를 지원받게 됐다. 또 농작물로 인정받지 못했던 송이 채취 임가에게도 생계비가 지원됐으며 소상공인에게도 영업지원금이 추가로 지급됐다.



주거 지원비도 전파는 2000~3600만원에서 8000~9600만원으로, 반파는 1000~1800만원에서 4000~4800만원으로 상향됐다. 세입자는 기존의 600만원에 더해 500만원의 추가 지원을 받을 수 있었다.



경북도의 노력에도 불구하고 기존 재난 법체계에서는 지원 규정의 부재와 미비로 인한 사각지대가 여전히 남아 있다. 화상 치료비 지원, 후유증으로 인한 사망 인정, 주거지원비 및 세입자 지원 현실화 등이 대표적이다.



피해 주민과의 소통 과정에서 기존 지원 단가와 현실 간의 괴리 해소, 생계비 추가 지원, 그리고 비공식·무형적 가치 하락과 같은 2차 피해에 대한 지원 등도 주요 과제로 제기됐다.



경북도는 이러한 사각지대와 피해 주민들의 요구사항이 국무총리 소속 위원회에서 심도 있게 논의돼 심의·의결을 통한 추가 지원이 이루어질 수 있도록 지원할 계획이다.



경북도 ‘산불 피해지원 및 재건 대책반’은 지난 20일 출범한 국무총리 산하 ‘피해지원 및 재건위원회’에 대응하기 위해 피해 분야별 지원 현황을 점검하고 대응 방안을 논의했다.



황명석 경북도 행정부지사는 “산불 발생 후 1년이 지났지만 아직도 충분한 지원을 받지 못하고 있는 피해 주민들이 있어 마음이 무겁다”면서 “위원회 심의·의결을 통해 많은 지원이 이뤄지도록 노력하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 지난해 발생한 산불로 아직까지 고통 받는 주민들을 위한 추가 지원이 이루어질 수 있도록 적극 노력할 계획이라고 25일 밝혔다.초대형 산불에 대응해 경북도는 정부에 대한 강력한 건의로 역대 최대 규모의 복구 예산을 확보한 바 있다. 하지만, 기존 제도로는 지원이 어려운 사각지대가 발생함에 따라 도는 특별법 제정을 적극 건의하고 입법과정에도 주도적으로 참여해왔다.지난해 경북 초대형 산불로 주택 3819동이 소실되면서 3323가구, 5499명의 이재민이 발생했다. 경북도는 2624동의 임시조립주택을 신속히 보급해 고령의 이재민들이 체육관의 찬 바닥이 아닌 보다 안정적인 주거환경에서 생활할 수 있도록 지원했다.또 동절기 특별점검과 전기안전 점검 등 안전관리 조치를 시행하고 폭염·한파 대비 계절별 보수·보강을 지속 추진하고 있다. 아울러 월 최대 40만원 한도 내 전기료 감면을 통해 생활비 부담 완화에도 힘쓰고 있다.경북도는 이재민들이 신속히 새로운 보금자리를 찾아갈 수 있도록 마을 재건 사업 등에 박차를 가하고 현장 민원처리반을 지속 운영해 현장의 불편사항을 최소화할 계획이다.이 가운데서도 생계·주거 지원비는 피해 극복의 핵심이다. 주택과 농·축·임·수산업 시설 등 생계 기반 피해가 광범위하게 발생함에 따라 지원 기준 현실화를 중앙재난안전대책본부에 집중 건의했고 지원 규모의 대폭 상향을 이끌어냈다.농·축업 종사자는 기존 1개월에서 작목별로 최대 11개월까지 추가로 생계비를 지원받게 됐다. 또 농작물로 인정받지 못했던 송이 채취 임가에게도 생계비가 지원됐으며 소상공인에게도 영업지원금이 추가로 지급됐다.주거 지원비도 전파는 2000~3600만원에서 8000~9600만원으로, 반파는 1000~1800만원에서 4000~4800만원으로 상향됐다. 세입자는 기존의 600만원에 더해 500만원의 추가 지원을 받을 수 있었다.경북도의 노력에도 불구하고 기존 재난 법체계에서는 지원 규정의 부재와 미비로 인한 사각지대가 여전히 남아 있다. 화상 치료비 지원, 후유증으로 인한 사망 인정, 주거지원비 및 세입자 지원 현실화 등이 대표적이다.피해 주민과의 소통 과정에서 기존 지원 단가와 현실 간의 괴리 해소, 생계비 추가 지원, 그리고 비공식·무형적 가치 하락과 같은 2차 피해에 대한 지원 등도 주요 과제로 제기됐다.경북도는 이러한 사각지대와 피해 주민들의 요구사항이 국무총리 소속 위원회에서 심도 있게 논의돼 심의·의결을 통한 추가 지원이 이루어질 수 있도록 지원할 계획이다.경북도 ‘산불 피해지원 및 재건 대책반’은 지난 20일 출범한 국무총리 산하 ‘피해지원 및 재건위원회’에 대응하기 위해 피해 분야별 지원 현황을 점검하고 대응 방안을 논의했다.황명석 경북도 행정부지사는 “산불 발생 후 1년이 지났지만 아직도 충분한 지원을 받지 못하고 있는 피해 주민들이 있어 마음이 무겁다”면서 “위원회 심의·의결을 통해 많은 지원이 이뤄지도록 노력하겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지