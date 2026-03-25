서울랜드의 밤이 바뀐다… ‘K팝 시그니처쇼’ 3월 28일 첫 공개

K사이버펑크 무드 담은 신개념 불꽃쇼… 국악에서 K팝까지 시대 관통 음악과 압도적 비주얼

서울랜드가 오는 28일부터 한층 더 업그레이드된 야간 공연을 선보이며 봄밤을 화려하게 수놓는다고 25일 밝혔다. 올해는 K팝과 불꽃, 첨단 특수효과를 결합해 완전히 새로운 차원의 공연으로 재탄생한다.