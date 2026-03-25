하늘 위 노을 속 ‘감성 클래식’… 서울스카이, 이색 버스킹 개최
내달 10일부터 금요일 오후 7시 클래식 유튜브 ‘또모(엔오에이)’와 ㅌ아티스트 라이브 무대
롯데월드타워 전망대 서울스카이가 클래식 전문 유튜브 채널 ‘또모(엔오에이)’와 함께 게릴라 버스킹 공연을 개최한다고 25일 밝혔다. 하늘과 맞닿은 서울스카이가 더욱 아름다워지는 일몰 시간대 관람객 참여까지 가능한 전문 피아니스트의 이색 공연을 경험할 수 있다.
이번 공연은 서울스카이 121층에 위치한 그랜드 피아노에서 4월 10일부터 5월 29일까지 매주 금요일 오후 7시에 진행된다. 서울스카이와 협업해 공연을 선보일 또모(엔오에이)는 약 80만 명의 구독자를 보유한 유튜브 채널로, 클래식 음악과 예능을 결합한 콘텐츠로 사랑받고 있다. 이번 행사에서는 또모(엔오에이)와 함께하는 아티스트가 서울스카이의 게릴라 버스킹에 참여해 클래식 라이브 공연을 선보인다. 오프라인 공연과 더불어 또모(엔오에이) 채널에서는 공연 신청곡이나 기대평을 댓글로 남기는 온라인 이벤트도 진행한다.
‘즉석 버스킹’의 현장감을 더할 관람객 참여 이벤트도 마련된다. 관람객이 보컬, 댄스, 악기 연주 등 여러 포지션으로 즉석에서 참여해 전문 피아니스트와 합동 무대를 완성할 수 있다. 서울 도심의 야경을 배경으로 누구나 공연을 즐길 수 있는 특별한 경험을 할 수 있다.
한편 서울스카이는 최근 다양한 글로벌 지식재산권(IP)와 협업을 통해 관람 콘텐츠를 지속적으로 확장하고 있다. 지난달까지 글로벌 인기 애니메이션 ‘주술회전’과 협업으로 테마 공간 연출과 한정 굿즈(팬 상품)를 선보이며 방문객에게 색다른 즐길 거리를 제공했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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