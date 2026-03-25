유은혜 “교육정책은 누구나 이해할 수 있어야”

물리적 거리가 먼 경기도 특성을 고려해 유튜브 채널을 정책 설명과 현장 목소리 수렴 핵심 창구로 활용하며 도민들과 접점을 극대화하는 중이라는 게 유 예비후보 측의 설명이다.

“현장뿐만 아니라 온라인을 통해 더 많은 분과 접점을 넓히고 소통하며 경기교육의 방향을 함께 만들어가겠다”고 말했다.