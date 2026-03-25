고요갤러리, 4월 그룹전 ‘OUR LANDSCAPES’ 개최

하나의 공간, 다섯 개의 시선이 만나다

고요갤러리 그룹전 ‘OUR LANDSCAPES(우리의 풍경)’ 포스터 이미지. 참여 작가 5인의 작품 세계를 반영한 시각 요소를 통해 기억과 감정, 관계가 스며든 ‘내면의 풍경’을 상징적으로 담아냈다. (사진=고요갤러리)

고요갤러리가 오는 4월 1일부터 30일까지 그룹전 ‘OUR LANDSCAPES(우리의 풍경)’을 개최한다.

이번 전시는 고성민, 권수연, 김지훈, 오혁진, 황영록 등 5인의 작가가 참여해 각자의 시선으로 해석한 풍경을 선보인다. 자연 풍경을 넘어 기억과 감정, 관계가 스며든 ‘내면의 풍경’에 주목한 것이 특징이다.

참여 작가들은 일상과 개인의 경험을 바탕으로 서로 다른 감각의 풍경을 구축한다. 하나의 전시 공간 안에서 다양한 시선이 교차하며 동시대 젊은 작가들의 작업 경향을 살펴볼 수 있다.

작가별로는 고성민이 빛과 공간을 통해 관계의 회복을 탐구하고, 권수연은 ‘의자’ 오브제를 활용해 관계의 거리감을 드러낸다. 김지훈은 유년의 기억과 자연의 감정을 색과 형태로 표현하며, 오혁진은 내면의 감정을 자연 이미지와 결합해 풀어낸다. 황영록은 흑백 대비를 통해 자연의 고요와 감정의 흐름을 담아낸다.

전시는 서울 서초구 고요갤러리에서 진행되며, 관람은 화요일부터 토요일까지 오전 10시 30분부터 오후 6시까지 가능하다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 고요갤러리가 오는 4월 1일부터 30일까지 그룹전 ‘OUR LANDSCAPES(우리의 풍경)’을 개최한다.이번 전시는 고성민, 권수연, 김지훈, 오혁진, 황영록 등 5인의 작가가 참여해 각자의 시선으로 해석한 풍경을 선보인다. 자연 풍경을 넘어 기억과 감정, 관계가 스며든 ‘내면의 풍경’에 주목한 것이 특징이다.참여 작가들은 일상과 개인의 경험을 바탕으로 서로 다른 감각의 풍경을 구축한다. 하나의 전시 공간 안에서 다양한 시선이 교차하며 동시대 젊은 작가들의 작업 경향을 살펴볼 수 있다.작가별로는 고성민이 빛과 공간을 통해 관계의 회복을 탐구하고, 권수연은 ‘의자’ 오브제를 활용해 관계의 거리감을 드러낸다. 김지훈은 유년의 기억과 자연의 감정을 색과 형태로 표현하며, 오혁진은 내면의 감정을 자연 이미지와 결합해 풀어낸다. 황영록은 흑백 대비를 통해 자연의 고요와 감정의 흐름을 담아낸다.전시는 서울 서초구 고요갤러리에서 진행되며, 관람은 화요일부터 토요일까지 오전 10시 30분부터 오후 6시까지 가능하다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지