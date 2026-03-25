도널드 트럼프 미국 행정부가 이란에 종전 조건 15개항을 전달하면서 1개월간 휴전을 실시할 가능성이 있다는 보도가 나왔다.
타임스오브이스라엘(TOI)에 따르면 이스라엘 채널12는 24일(현지시간) “트럼프 행정부는 미국·이스라엘의 전쟁 목표를 사실상 전부 포함한 15개 항목을 이란에 전달했다”고 전했다.
매체는 이어 3명의 소식통을 인용해 “스티브 윗코프 중동특사와 재러드 쿠슈너(트럼프 대통령 사위)는 한 달간 휴전을 선언한 뒤 15개 항목 합의를 협상하는 방안을 설계한 것으로 알려졌다”고 보도했다.
이에 이스라엘 지도부는 트럼프 행정부가 이란에 15개항 수용을 끝까지 관철하지 않고 신속한 합의를 우선시할 가능성을 우려하고 있다고 채널12는 덧붙였다.
보도에는 트럼프 행정부가 이란에 전달한 것으로 알려진 15개항 중 14개항의 개요가 공개됐다. 트럼프 대통령은 “주요 쟁점에서 합의가 있었다”고 주장하고 있다.
트럼프 행정부는 이란에 ▲핵 능력 해체 ▲핵무기 포기 약속 ▲이란 국내 우라늄 농축 전면 금지 ▲60% 농축 우라늄 450㎏ 국제원자력기구(IAEA)에 이관 ▲나탄즈·이스파한·포르도 핵 시설 해체 ▲IAEA에 완전한 접근권·감독권 부여 ▲역내 대리세력(proxy) 전략 포기 ▲대리세력 지원 중단 ▲호르무즈 해협 자유 통행 ▲미사일 사거리·규모 제한 ▲자위 목적 한정 미사일 운용 11개 조건을 요구했다.
이를 수용할 경우 ▲국제사회 제재 전면 해제 ▲미국, 부셰르 원전 발전 등 민간 핵 프로그램 지원 ▲이란 합의 위반시 자동 제재 복원(스냅백 조항) 폐지 3개 항목 보상을 약속한다는 것이다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“美, 이란과 한달 휴전 후 종전 15개항 협상 추진”
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