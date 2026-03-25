트럼프 “이란 정권교체 이뤄진 것…호르무즈 관련 큰 선물 받았다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 백악관 집무실에서 열린 마크웨인 멀린 신임 국토안보장관 선서식에서 발언하고 있다. 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 백악관 집무실에서 열린 마크웨인 멀린 신임 국토안보장관 선서식에서 발언하고 있다. 뉴시스

그들이 우리와 대화 중이고 합리적인 이야기를 하고 있다”며 “(미사일) 한 발이면 발전소를 파괴할 수 있었지만 협상 중이라는 점을 고려해 보류한 것”이라고 말했다.

협상 요구조건에는 “최우선, 둘째, 셋째 모두 그들은 핵무기를 가질 수 없다는 것”이라며 “미리 얘기하고 싶지는 않지만 그들은 절대 핵무기를 갖지 않겠다는 데 동의했다”고 주장했다.

그것은 엄청난 금액의 가치가 있는 매우 큰 선물이었다. 그 선물이 뭔지 당신들에게 알리게 될 것”이라고 덧붙였다.

그들은 더이상 어떤 핵무기도 없어야 하고 (우라늄) 농축도 하지 않겠다는 데 동의했다”며 “우리는 협상에서 최선의 포지션에 있다”고 주장했다.