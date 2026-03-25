트럼프 “이란 정권교체 이뤄진 것…호르무즈 관련 큰 선물 받았다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 이란 정권에 대해 “실제로 정권 교체가 이뤄진 것이다. 이것은 정권의 변화”라고 주장했다. 그러면서 이란 정권의 호르무즈 해협과 관련해 “매우 큰 선물을 줬다”고 했다. 이란 전쟁 명분 중 하나였던 신정 정권 교체 달성을 강조하면서 이란과의 협상에 힘을 싣기 위한 발언으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 마크웨인 멀린 신임 국토안보장관 선서식에서 이같이 말하며 “(이란) 지도자들이 우리가 처음 상대했던, 모든 문제를 일으켰던 인물들과는 완전히 다르기 때문”이라고 설명했다. 그러면서 “(이란) 지도자들이 모두 사라졌다. 누구와 대화해야 할지 아무도 모르지만, 우리는 실제로 올바른 사람들과 대화하고 있다. 그들은 협상을 정말 간절히 원하고 있다”고 덧붙였다.
트럼프의 발언은 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자 등 이란 강경파가 미국과 이스라엘의 공격으로 사망한 뒤, 대화가 가능한 이들로 이란 지도부가 구성됐다는 점을 강조한 것으로 보인다. 트럼프는 이어 자신뿐 아니라 J D 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 사위 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 중동특사가 협상에 관여하고 있다고 전했다.
그는 “그들이 우리와 대화 중이고 합리적인 이야기를 하고 있다”며 “(미사일) 한 발이면 발전소를 파괴할 수 있었지만 협상 중이라는 점을 고려해 보류한 것”이라고 말했다.
트럼프는 협상 요구조건에는 “최우선, 둘째, 셋째 모두 그들은 핵무기를 가질 수 없다는 것”이라며 “미리 얘기하고 싶지는 않지만 그들은 절대 핵무기를 갖지 않겠다는 데 동의했다”고 주장했다.
트럼프는 이어 “사실 그들이 우리에게 선물을 줬다. 그 선물은 오늘 도착했다며 “그것은 엄청난 금액의 가치가 있는 매우 큰 선물이었다. 그 선물이 뭔지 당신들에게 알리게 될 것”이라고 덧붙였다.
트럼프는 선물이 호르무즈 해협과 관련된 것이냐는 질문에 “맞다. 그 해협과 (석유) 수송에 관련된 것”이라고 말했다. 그러면서 “핵과 관련된 것은 아니었다. 석유·가스와 관련된 것이었다”고 답했다. 그러면서 “그들이 아주 좋은 일을 했다. 그것(선물)이 내게 보여준 것은 우리가 올바른 사람들과 상대하고 있다는 것”이라고 강조했다.
트럼프는 전날에 이어 이란이 핵무기를 포기했다는 주장도 되풀이했다. 그는 “그들은 더이상 어떤 핵무기도 없어야 하고 (우라늄) 농축도 하지 않겠다는 데 동의했다”며 “우리는 협상에서 최선의 포지션에 있다”고 주장했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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