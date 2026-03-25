‘그알 보고 尹 뽑았다’ 캡처 첨부한 李대통령 “선거방해”

자의 선택을 바꾼 것은 정치인에 대한 명예훼손이기도 하지만 이를 넘어 주권자의 국민주권을 탈취하는 선거방해, 민주주의 파괴”라고 비판했다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 한국노총 초청간담회에서 발언하고 있다. 연합

민주주의는 자유로운 주권자의 선택으로 완성되는데 악의적 조작보도로 주권자의 결단을 비트는 것은 민주공화정을 부정하는 행위에 다름 아니다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령 X캡처