‘그알 보고 尹 뽑았다’ 캡처 첨부한 李대통령 “선거방해”

이재명 대통령은 24일 ‘조폭 연루설’을 방송한 SBS 시사프로그램 ‘그것이 알고싶다(그알)’와 관련 “악마화한 조작보도로 주권자의 선택을 바꾼 것은 정치인에 대한 명예훼손이기도 하지만 이를 넘어 주권자의 국민주권을 탈취하는 선거방해, 민주주의 파괴”라고 비판했다.
이 대통령은 이날 X(옛 트위터)에 ‘(그알) 프로그램을 보고 윤석열을 뽑았다’는 내용의 SBS 게시판 글을 캡처한 뒤 “민주주의는 자유로운 주권자의 선택으로 완성되는데 악의적 조작보도로 주권자의 결단을 비트는 것은 민주공화정을 부정하는 행위에 다름 아니다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “이 캡처는 그알 게시판에 올라온 글이라는데 진위는 잘 모르겠다”며 “그러나 이 글이 의미하는 바는 매우 엄중하다”고 덧붙였다.
이 대통령은 “사실 이 방송의 제작·송출 관련자들이 사과할 대상은 정치인 이재명보다 대통령 선택권을 박탈당하거나 심지어 이 분처럼 반대의 선택을 강요당한 후 억울함과 후회에 가슴을 치는 대한민국 주권자들”이라고 했다.
이 대통령은 “방송에 속아 다른 선택을 하고 가슴 아파하시거나 지금도 저를 살인조폭 연루자로 알고 계신 분들께 말씀드린다”며 “지연된 그 몇 배로 열과 성을 다해 지금 된 것이 그때 된 것보다 훨씬 더 나은 대한민국을 반드시 만들 테니 안타까워 마시기 바란다”고 적었다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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‘그알 보고 尹 뽑았다’ 캡처 첨부한 李대통령 “선거방해”
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