뉴욕증시의 3대 주가지수가 약세로 마감했다. 이란과 종전 조건을 논의 중이라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에도 시장은 매도 우위를 보였다. 특히 국제유가가 다시 급등하고 미국이 공수부대를 이란에 투입할 계획이 알려지면서 투자 심리가 얼어붙었다.
24일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 84.41포인트(0.18%) 내린 46,124.06에 거래됐다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 24.63포인트(0.37%) 밀린 6,556.37, 나스닥종합지수는 184.87포인트(0.84%) 떨어진 21,761.89에 장을 마쳤다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 유가 다시 급등 미증시 일제 하락…나스닥 0.84%↓
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