이란 외무장관은 호르무즈 해협이 교전 중인 국가 외에 모든 국가에 열려 있으며 이란은 전면적인 휴전을 위해 힘쓰고 있다고 말했다.
24일 중국 외교부에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)과 통화에서 “호르무즈 해협은 모든 사람에게 개방돼있고 선박은 안전하게 통과할 수 있다”며 “하지만 교전하고 있는 국가는 고려 대상이 아니다”라고 말했다.
아라그치 장관은 “이란 국민은 더 단결해 외부 침략 행위를 막고 국가 주권과 독립을 수호할 것”이라며 “이란은 그저 잠깐의 전투 중단이 아닌 전면적인 휴전을 실현하기 위해 힘쓰고 있다”고 했다.
이어 “각 측이 취하는 조치가 충돌의 격화가 아니라 국면의 완화를 추동하는데 이롭기를 희망한다”며 “중국이 평화 촉진과 전쟁 중단을 위해 계속 적극적인 역할을 발휘하기를 기대한다”고 했다고 중국 외교부는 전했다.
왕 주임은 중국의 원칙적인 입장을 전하면서 “모든 문제는 대화와 협상으로 해결해야지 무력을 사용해서는 안 된다”며 “각 측이 모든 평화의 기회와 창(窓)을 잘 잡고 조속히 평화 협상 프로세스를 가동하기를 희망한다”고 했다.
그러면서 왕 주임은 “중국은 계속해서 객관적이고 공정한 입장을 견지하고, 타국 주권 침범에 반대하며 적극적으로 휴전을 권고하면서 지역 평화·안정에 힘쓸 것”이라고 덧붙였다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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이란 외무 “교전국 아니면 호르무즈 선박 안전하게 통과”
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