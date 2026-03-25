도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 이란과의 전쟁과 관련해 “그들이 어제 우리에게 선물을 줬다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 마크웨인 멀린 신임 국토안보부 장관의 선서식에서 기자들에게 이같이 말하면서 “그것은 엄청난 금액의 가치가 있는 매우 큰 선물이었다”고 전했다.
트럼프 대통령은 ‘선물’이 어떤 것을 의미하느냐는 질문에 “핵과 관련된 것은 아니었다. 석유·가스와 관련된 것”이라고 답했다.
그러면서 “그것이 내게 보여준 것은 우리가 (이란의) 올바른 사람들과 상대하고 있다는 것”이라며 “우리는 (이란의) 한 집단의 사람들과 상대하고 있으며, 그들은 곧 드러날 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 “우리는 그들의 지도부를 모두 죽였다. 이제 우리는 (이란에서) 새로운 집단을 갖게 됐다”며 “우리가 실제로 정권을 교체한 것이다. 이것은 정권의 변화”라고 주장했다.
이란의 정권 교체는 트럼프 대통령이 개전 초기 이란의 핵무기 추구 차단 및 미사일 역량 파괴 등 작전 목표를 밝히는 동시에 이란 국민들의 ‘행동’을 촉구하며 제기한 또 하나의 핵심적인 목표였다고 할 수 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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트럼프 “이란이 큰 선물 줬다, 석유·가스와 관련된 것”
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