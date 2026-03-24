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카타르, 한국 등 4개국 LNG 장기계약 ‘불가항력’ 선언

입력:2026-03-24 23:41
수정:2026-03-24 23:48
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이탈리아·벨기에·중국 계약도 이행 중단

로이터연합뉴스

카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지가 이란의 미사일 공격으로 인한 생산시설 파괴를 이유로 24일(현지시간) 한국 등 주요 수입국에 대한 액화천연가스(LNG) 장기 공급 계약에 대해 ‘불가항력’(Force Majeure)을 선언했다.

로이터통신 등은 카타르에너지가 이날 성명을 통해 한국, 중국, 벨기에, 이탈리아 등과 맺은 LNG 장기 공급 계약에 대해 불가항력 조항을 적용한다고 보도했다. 불가항력은 천재지변 전쟁 등이 발생했을 때 계약 의무 이행을 면제받을 수 있는 법 조항이다. 한국은 카타르산 LNG 주요 수입국으로 전체 LNG 수입량의 25~30% 정도를 차지한다.

앞서 지난 18~19일 카타르 핵심 LNG 생산 거점인 라스라판 산업도시 내 생산시설이 이란의 미사일 공격을 받아 큰 피해를 입었다. 라스라판은 글로벌 LNG 공급량의 약 20%를 담당하는 세계 최대 규모의 가스 산업 거점이다. 사드 알카비 카타르에너지 최고경영자(CEO)는 지난 19일 로이터통신과의 인터뷰에서 당시 피격으로 회사의 LNG 수출 용량의 약 17%가 손상됐으며, 복구에는 3~5년이 소요될 것으로 전망했다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

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