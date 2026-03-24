‘장충의 봄’ 늘린 이영택 감독 “역시 실바라는 말 밖에”
여자배구 첫 준플레이오프(준PO) 승리 역사를 쓴 이영택 GS칼텍스 감독이 42점을 폭발시킨 실바를 향해 아낌없는 찬사를 보냈다.
이 감독이 이끄는 GS칼텍스는 24일 서울 장충체육관에서 열린 2025-2026 V리그 여자부 준PO에서 흥국생명을 세트스코어 3대 1(19-25 25-21 25-18 25-23)로 제압했다. 이로써 GS칼텍스는 7년 만에 플레이오프(PO) 무대에 복귀한 것은 물론, 여자부 준PO 도입 이래 첫 승리팀으로 이름을 남겼다.
GS칼텍스의 주포 실바는 이날도 경기를 지배했다. 양 팀 최다인 42점을 올리며 공격 점유율 50%를 기록했다. 공격 성공률은 59.15%에 달했고, 전위 공격(26개)과 후위 공격(16개)도 고르게 기록했다. 3년 연속 정규리그 1000득점을 올린 위용을 그대로 과시했다.
이날 경기 기록지를 들고 인터뷰실에 들어온 이 감독은 “역시 실바”라며 “플레이오프까지 휴식일이 하루뿐인 만큼 실바가 좋은 컨디션을 유지할 수 있도록 관리하는 것이 중요하다”고 말했다.
변수는 실바의 몸 상태다. 시즌 내내 무릎 통증을 안고 뛰었던 실바는 이날 경기 도중에도 불편함을 호소하며 얼굴을 찡그리기도 했다. 이 감독은 “트레이너가 실바 관리법을 잘 알고 있다”며 “실바는 우리가 가진 최고의 무기인 만큼 더욱 신경 쓰겠다”고 강조했다.
이 감독은 아시아쿼터 레이나의 활약도 잊지 않았다. 이날 벤치에서 경기를 시작한 레이나는 2쿼터부터 코트에 투입돼 17점을 올리며 힘을 보탰다. 이 감독은 레이나 대신 권민지를 선발로 기용한 배경에 대해 “권민지가 레이나보다 리시브와 수비가 좋았다. 흥국생명의 강한 서브를 고려한 선택이었다”며 “실바가 막힐 상황에 대비해 아포짓 스파이커 자리에 레이나를 투입하는 방안까지 염두에 뒀다”고 설명했다.
이어 “레이나가 정규리그 막판 리시브가 흔들리며 공격에도 영향을 받았는, 오늘처럼 과감한 수비와 빠른 타이밍에 공격을 해주면 상대가 막기 힘든 선수”라며 “오늘을 계기로 앞으로의 활약이 더 기대된다”고 덧붙였다.
이 감독의 교체 승부수는 여기에 그치지 않았다. 2세트부터 세터 자리에 김지원 대신 안혜진을 투입한 것도 적중했다. 안혜진은 이날 26개의 세트를 성공시키며 야전사령관 역할을 톡톡히 해냈다. 이 감독은 “실바와의 호흡을 고려하면 김지원을 선택하는 게 맞다고 생각했지만, 오늘 김지원의 리시브가 불안해 실바에게 연결되는 공도 덩달아 높아졌다”며 “안혜진이 2쿼터부터 어수선한 흐름을 깔끔하게 정리해 줬다”고 말했다.
GS칼텍스는 하루 휴식 후 26일 수원실내체육관에서 현대건설과 PO 1차전을 치른다. 이 감독은 “다행히 저녁 경기라 시간적인 여유가 있다”며 “나도 포스트시즌은 처음인 만큼 코치들과 선수들의 회복과 훈련 방향을 함께 논의하겠다”고 말했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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