면허 재취득 나흘 만에 또…음주운전 7번째 적발 40대 구속송치
음주운전으로 취소됐던 면허를 재취득한 지 불과 4일 만에 술에 취해 운전대를 잡은 40대 남성이 검찰에 넘겨졌다.
서울 성동경찰서는 도로교통법상 음주운전·무면허 운전 혐의를 받는 A씨(49)를 구속 송치했다고 24일 밝혔다.
A씨는 지난달 3일 오전 7시25분쯤 서울 중구 신당동에서 성동구 마장로까지 약 3km 구간을 술에 취해 운전한 혐의를 받는다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었다.
A씨는 2004년부터 최근까지 6차례 음주운전 처벌 전력이 있었던 것으로 드러났다. 이번에도 음주운전으로 취소됐던 면허를 재취득한 지 불과 4일이 지난 시점이었다.
경찰 조사 결과 A씨는 면허 취소 기간에도 아내 명의 차량으로 4회 무면허 운전을 한 사실이 추가로 확인됐다. 법원은 재범·도주 우려를 고려해 지난 17일 사전구속영장을 발부했다.
임송수 김다연 기자 songsta@kmib.co.kr
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