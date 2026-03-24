시사 전체기사 [속보] 與서울시장 후보 3파전…박주민·정원오·전현희 본경선에 입력:2026-03-24 18:40 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 김정은 “한국 가장 적대국… 건드리면 무자비한 대가” 2 李대통령 “대전 화재 희생자 명복 빌어…국정 책임자로서 송구” 3 국힘 “쯔양 가해자 구제역의 4심 신청…李정부의 범죄자 부활” 4 “노짱님, 죄송했고 감사했습니다”…盧 묘역서 눈물 쏟은 정청래 5 [단독] “이젠 힘듭니다”… 주말에도 30시간 극한 근무 ‘홍 중사의 비극’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘과자봉지도 쓰레기봉투도 곧 사라질 예정’… 업계 비명 2 백종원 더본코리아 대표, 작년 연봉 8억2000만원 받아 3 BTS 온다고 왕창 발주했더니…편의점 ‘재고 수백개’ 땡처리 4 서울 주담대 연체율 역대급… 저금리 ‘영끌’ 후폭풍 어쩌나 5 25조 추경 앞두고… 나라 빚 6500조 넘어섰다 해당분야별 기사 더보기 1 만취 SUV 홍대입구역 인도 돌진… 日여성 등 4명 중경상 2 기후장관 “에너지 위기에 재택근무 방안 적극검토” 3 [단독] “더러워도 너무 더러웠다” 안전공업 전 직원 증언 4 “반찬 더 주세요” 불가능하면?…10명 중 4명 “그 식당 안 갈 것” 5 유통기한 이게 맞아요?… 수상한 천원빵, 전수 조사중 해당분야별 기사 더보기 1 美에서 입 벌리고 춤춘 다카이치…‘#일본의수치’ 온라인 확산 2 美·이란 휴전에 8억 베팅…‘내부자 거래’ 의혹 3 “멈춰!” 경고에도…뉴욕 공항서 항공기·소방차 충돌(영상) 4 트럼프, 이란 부인에도 “거의 모든 사항 합의…그들 핵무기 갖지 않을 것” 5 “이게 한국인 수준”… 태국女 대한항공 퇴사글에 한글 악플 해당분야별 기사 더보기 1 삼겹살에 소주로 힐링, 날것의 BTS를 만나다…‘BTS: 더 리턴’ 2 “‘방탄도 갔네’란 말 안 들어야… 왕관 무겁고 겁나” 고민 담긴 다큐 3 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 3위… 매출액 1위 등극 4 손흥민 떠나니…토트넘, 49년 만의 강등 눈앞 5 잘 치고도, 탈락한 김혜성 해당분야별 기사 더보기 1 이젠 MZ 질환! 배달음식·몸짱욕심, ‘젊은 통풍’ 불러 2 ‘이것’ 먹었더니 치매 위험 55%↓…인지기능 저하 완화 3 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 4 봄의 숲속 경남 진주… 화사한 봄 그윽한 매화향 사이로 걸어요 5 무연고 장례 부탁한 할머니… ‘돌봄의 관계망’ 절실 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 박주민·정원오·전현희… 與 서울시장 3파전 압축 “진태 괜찮지만 국힘 실망”… 우상호 등판에 요동치는 표심 경찰, 동료 기장 살해 피의자 김동환 신상 공개 李대통령 “출퇴근 시간 노인 대중교통 무료 이용 제한 연구” 지시 [단독] “기름때 쌓여 너무 더러웠다” 안전공업 전 직원 증언 동급생 2명에게 흉기 휘두른 중학생 체포…“자는데 깨워서” [단독] 서울시, BTS공연 ‘차출’ 공무원에 특별휴가 1일 언론 통제 제동 걸리자 ‘기자실 폐쇄’ 꺼낸 美 국방부 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요