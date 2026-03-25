다음 달 중 1조원 배당하는 한전, 씁쓸한 이유는

한전, 주당 1540원 책정

전년 대비 7.2배 배당액 상향

전쟁 변수에 배당액 부담 커져

부채 감축 목표에도 차질 우려



지난해 저유가와 전기요금 인상 효과로 역대급 실적을 기록한 한국전력공사가 다음 달 중 1조원 규모 배당을 실시한다. 배당 총액이 지난해 지급분의 7배를 넘는다. 상장 기업이 배당액을 늘려야 한다는 정부 정책 기조를 따른 조치다. 다만 이란 전쟁이라는 예기치 못한 변수가 생기면서 이번 배당이 경영 부담을 대폭 늘리는 조치가 될 수 있다는 우려가 나온다.



한전은 25일 주주총회를 개최하고 9886억2468만원 규모로 책정한 배당액 지급을 의결한다. 주주들에게는 주당 1540원씩이 돌아가게 되는 셈이다. 한전은 2024년 순이익을 반영한 지난해 배당액을 1367억3835만원으로 책정하고 주당 213원을 배당했었다. 1년 사이 규모가 7.2배나 늘어난 것이다. 한전 고위 관계자는 “지급은 다음 달 중 이뤄질 것”이라고 밝혔다.



배당액 규모 증가는 지난해 한전 당기순이익이 전년 대비 141.2% 증가한 8조7372억원인 점을 감안했다. 지난해 당기순이익은 2015년(13조4000억원) 이후 가장 높은 수준이다. 지난해 국제유가가 하향 안정세를 유지하면서 발전사에 지급해야 할 전력 구매비를 아낀 점이 영향을 미쳤다. 여기에 전기요금 인상분이 맞물리며 이익을 대폭 끌어올렸다.



다만 이재명 대통령이 강조했던 배당성향 증대 측면에서는 부족한 부분이 있다. 배당성향은 기업의 순이익 대비 배당액 비율을 뜻한다. 한전의 경우 지난해 16.50%이던 배당성향은 올해 13.65%로 3% 포인트 가까이 낮아졌다. 이에 따라 배당성향이 40% 이상이거나, 25% 이상이면서 배당금이 전년 대비 10% 이상 늘어날 경우 적용되는 ‘배당성향 분리과세’는 한전 주주들에게 적용되지 않는다. 또 다른 한전 관계자는 “지난달 배당액 공시 때 주가가 떨어진 것도 이와 관련이 있었던 듯하다”고 분석했다.



정부 정책 방침과 배치되는 결정을 내놓은 배경에는 ‘빚’이 있다. 한전의 지난해 기준 총부채는 205조7000억원 규모다. 한전 별도 부채만 해도 120조원을 넘는다. 부채를 줄여야 하는 상황을 감안할 때 13%대 배당성향을 책정한 것도 최대한이었다는 설명이다.



문제는 이 결정조차도 경영 부담을 키울 수 있다는 점이다. 이란 전쟁으로 국제유가가 100달러 안팎을 오가다 보니 향후 전력비 구매 부담이 커졌다. 액화천연가스(LNG) 발전 연료인 LNG 가격이 국제유가와 연동된다는 점이 문제다. 높아진 연료비는 4~5개월 시차를 두고 한전의 전력 구매비에 반영된다. 냉방 전력 수요가 급증하는 7~8월에 지출이 폭증할 수 있다.



한국전력공사법상 내년 말까지 사채발행한도를 자본금과 적립금 합의 배 수준으로 줄여야 하는 한전 경영 일정에도 차질이 불가피해졌다는 평가다. 국제유가는 한전에 200조원대 빚 폭탄을 안긴 주범이었는데, 이 상황이 반복될 수 있다는 우려가 나온다. 배당을 늘린 점이 발목을 잡는 한 요인이 돌 수 있다는 우려가 덧붙는 이유다. 한전 관계자는 “현재 전체가 비상”이라며 “전쟁이 단기간에 끝났으면 하는 바람”이라고 말했다.



세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 저유가와 전기요금 인상 효과로 역대급 실적을 기록한 한국전력공사가 다음 달 중 1조원 규모 배당을 실시한다. 배당 총액이 지난해 지급분의 7배를 넘는다. 상장 기업이 배당액을 늘려야 한다는 정부 정책 기조를 따른 조치다. 다만 이란 전쟁이라는 예기치 못한 변수가 생기면서 이번 배당이 경영 부담을 대폭 늘리는 조치가 될 수 있다는 우려가 나온다.한전은 25일 주주총회를 개최하고 9886억2468만원 규모로 책정한 배당액 지급을 의결한다. 주주들에게는 주당 1540원씩이 돌아가게 되는 셈이다. 한전은 2024년 순이익을 반영한 지난해 배당액을 1367억3835만원으로 책정하고 주당 213원을 배당했었다. 1년 사이 규모가 7.2배나 늘어난 것이다. 한전 고위 관계자는 “지급은 다음 달 중 이뤄질 것”이라고 밝혔다.배당액 규모 증가는 지난해 한전 당기순이익이 전년 대비 141.2% 증가한 8조7372억원인 점을 감안했다. 지난해 당기순이익은 2015년(13조4000억원) 이후 가장 높은 수준이다. 지난해 국제유가가 하향 안정세를 유지하면서 발전사에 지급해야 할 전력 구매비를 아낀 점이 영향을 미쳤다. 여기에 전기요금 인상분이 맞물리며 이익을 대폭 끌어올렸다.다만 이재명 대통령이 강조했던 배당성향 증대 측면에서는 부족한 부분이 있다. 배당성향은 기업의 순이익 대비 배당액 비율을 뜻한다. 한전의 경우 지난해 16.50%이던 배당성향은 올해 13.65%로 3% 포인트 가까이 낮아졌다. 이에 따라 배당성향이 40% 이상이거나, 25% 이상이면서 배당금이 전년 대비 10% 이상 늘어날 경우 적용되는 ‘배당성향 분리과세’는 한전 주주들에게 적용되지 않는다. 또 다른 한전 관계자는 “지난달 배당액 공시 때 주가가 떨어진 것도 이와 관련이 있었던 듯하다”고 분석했다.정부 정책 방침과 배치되는 결정을 내놓은 배경에는 ‘빚’이 있다. 한전의 지난해 기준 총부채는 205조7000억원 규모다. 한전 별도 부채만 해도 120조원을 넘는다. 부채를 줄여야 하는 상황을 감안할 때 13%대 배당성향을 책정한 것도 최대한이었다는 설명이다.문제는 이 결정조차도 경영 부담을 키울 수 있다는 점이다. 이란 전쟁으로 국제유가가 100달러 안팎을 오가다 보니 향후 전력비 구매 부담이 커졌다. 액화천연가스(LNG) 발전 연료인 LNG 가격이 국제유가와 연동된다는 점이 문제다. 높아진 연료비는 4~5개월 시차를 두고 한전의 전력 구매비에 반영된다. 냉방 전력 수요가 급증하는 7~8월에 지출이 폭증할 수 있다.한국전력공사법상 내년 말까지 사채발행한도를 자본금과 적립금 합의 배 수준으로 줄여야 하는 한전 경영 일정에도 차질이 불가피해졌다는 평가다. 국제유가는 한전에 200조원대 빚 폭탄을 안긴 주범이었는데, 이 상황이 반복될 수 있다는 우려가 나온다. 배당을 늘린 점이 발목을 잡는 한 요인이 돌 수 있다는 우려가 덧붙는 이유다. 한전 관계자는 “현재 전체가 비상”이라며 “전쟁이 단기간에 끝났으면 하는 바람”이라고 말했다.세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지