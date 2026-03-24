양주시-한국외국기업협회, 외국기업 투자유치 확대 협약

양주시-한국외국기업협회, 외국기업 투자유치 확대 위한 업무협약식. 양주시 제공

한국외국기업협회 관계자는 “은남일반산업단지를 둘러보니 지리적으로 유통, 물류, 제조업을 운영하기에 입지 여건이 우수하다”며 “이렇게 좋은 위치에 기업이 들어올 수 있도록 회원사들과 주변 기업인들에게도 많이 알리겠다”고 말했다.

시 관계자는 “이번 협약식을 통해 외국계 투자자, 기업인들에게 양주테크노밸리와 은남일반산업단지를 알릴 수 있는 기회가 되길 바라고, 투자유치를 위해 협회와 지속적으로 협력해 나가겠다”고 전했다.