‘이란전쟁에 유가 급등’…中전기차, 해외 시장 공략 가속화
이란전쟁으로 유가가 급등하면서 중국 전기차 업체가 수혜를 입을 것이라는 전망이 나왔다. 전 세계적으로 전기차 전환이 가속화하는 가운데 지난해 세계 1위 자동차 판매국에 오른 중국이 세계 시장 점유율을 확대할 수 있다는 취지다.
24일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 에너지 컨설팅업체 우드맥켄지의 데이비드 브라운 에너지전환 연구책임자는 지난 20일 발표한 보고서에서 “호르무즈 해협 봉쇄가 전기차 시장의 판도를 바꿀 수 있다”며 “최근 50% 급등한 유가가 소비자들의 전기차 전환을 강하게 유도할 것”이라고 밝혔다.
이어 “브라질은 이미 중국 전기차 기업 BYD의 최대 해외 시장이 됐다”면서 “저렴한 중국 전기차에 접근할 수 있는 국가에선 휘발유 엔진 차량 대비 경쟁우위가 더 빨리 드러날 것”이라고 분석했다.
글로벌 투자은행 HSBC의 저스틴 펑 이코노미스트도 같은 날 발표한 보고서에서 “유가 상승과 변동성 확대가 전기차의 비용 절감 효과를 더 분명하게 드러냈다”며 “분쟁이 이어지면 아시아 도로교통의 전기차 전환이 가속화할 수 있다”고 분석했다.
영국 싱크탱크 엠버(Ember)도 지난 18일 발표한 보고서에서 “전기차의 비중이 10%를 넘는 국가는 2019년 4개국에서 현재 39개국으로 늘었다”며 “신흥국들이 빠른 속도로 전기차를 채택하면서 일부 국가는 선진국보다 전기차 판매점유율이 높다”고 전했다.
SCMP는 “중동 분쟁으로 전기차에 대한 세계적인 수요가 증가한 것은 지난해 처음으로 판매량에서 일본을 추월한 중국 자동차산업에 큰 활력을 불어넣을 수 있다”고 짚었다.
닛케이에 따르면 중국은 지난해 2700만대의 자동차를 판매해 2500만대에 그친 일본을 제치고 사상 처음 판매량 1위에 올랐다. 중국 BYD와 지리자동차는 판매량에서 각각 일본 닛산과 혼다를 추월했다. 글로벌 판매량 상위 20개 업체 중 중국 기업은 6개, 일본 기업은 5개였다.
중국자동차유통협회에 따르면 중국은 지난해 전년 대비 30% 증가한 832만대의 차량을 수출했는데 이 중 전기차가 전년 대비 38% 증가한 232만대였다. 중국 전기차의 최대 수출 시장은 유럽이었고 동남아시아, 라틴아메리카, 중동이 뒤를 이었다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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