컴투스, 신작 MMORPG 명칭 ‘제우스: 오만의 신’ 확정… 하반기 출시
컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 서비스하는 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘프로젝트 ES’의 명칭을 ‘제우스: 오만의 신’으로 확정하고 BI를 공개했다.
이 게임은 언리얼 엔진 5 기반으로 제작 중이다. 넥슨에서 신규 개발 총괄 등을 역임한 김대훤 에이버튼 대표의 제작 역량과 컴투스의 퍼블리싱 노하우가 결합했다. PC 중심의 크로스 플랫폼으로 하반기 출시를 목표로 개발 중이다.
제우스: 오만의 신은 그리스 신화의 최고신 제우스의 절대 권력이 빚어낸 오만과 그로 인해 균열이 일어난 세계를 배경으로 한다. 주인공은 신의 힘을 나누어 받아 혼돈에 맞서 싸우며 ‘가장 강한 신의 그릇’이 되기 위한 여정을 펼친다.
컴투스는 성장의 흐름이 끊기지 않는 편의성과 그리스 신화를 재해석한 색다른 클래스 등으로 차별성을 꾀한다는 전략이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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