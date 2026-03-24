회사 부도 공포에 아내 흉기로 찌른 50대 집유
대구지법 형사11부(부장판사 이영철)는 아내를 살해하려 한 혐의(살인미수)로 기소된 50대 A씨에게 징역 3년에 집행유예 5년을 선고하고 보호관찰 2년을 명했다고 24일 밝혔다.
A씨는 지난해 11월 13일 본인의 집에서 잠든 아내를 흉기로 수차례 찌른 혐의로 기소됐다. A씨는 자신이 임원으로 재직 중이던 업체가 부도 위기를 맞자 채권자들이 자신과 가족을 해칠 것이라는 막연한 불안감에 빠져 범행을 저지른 것으로 알려졌다.
재판부는 “피해자가 평생 잊기 어려운 고통을 입게 됐지만 피해자가 선처를 호소하고 있고 이들에게 양육해야 할 자녀들이 있는 점 등을 종합했다”고 양형 이유 밝혔다.
이어 “칼이 피해자의 장기까지 들어가지는 않아 생명이 위독할 정도의 위험이 발생하지는 않았고 자신이 근무하던 회사가 부도 위험에 빠지자 가족이 경제적 고통에 빠져 살아가게 될 것이라는 막연한 두려움 때문에 범행을 저지른 것으로 보인다”고 덧붙였다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사