[속보] 재판소원 사전심사서 26건 각하…전원재판부 회부 ‘0건’
헌법재판소가 24일 재판소원 시행 후 첫 사전심사 판단을 내놨다.
헌재는 24일 오전 0시 기준 접수된 재판소원 사건 153건 중 26건을 각하했다고 밝혔다. 각하된 사건은 본안 심리에 들어가지 못하고 절차 단계에서 종료된다.
이날 각하된 26건을 사유별로 보면 보충성 위반 2건, 청구기간 경과 5건, 기본권 침해 요건에 해당하지 않는 것이 명백한 경우 17건, 기타 부적법 사유 5건 등이다.
재판소원은 법원의 확정 판결로 인한 기본권 침해를 다투는 헌법소원이다. 사건이 접수되면 재판관 3명으로 구성된 지정재판부에 배당돼 청구 요건을 갖췄는지 먼저 판단하는 사전심사를 거친다.
사전심사 요건은 헌재법에 명시돼 있다. 헌재법에는 보충성 원칙, 청구기간, 기본권 침해 여부 등 심사 기준이 규정돼 있다. 확정 판결일로부터 30일이 지나기 전 청구해야 한다는 기간의 제한 조건도 그 중 하나다.
기본권 침해 요건을 충족했는지 여부도 따져본다. 법원의 재판이 헌재 결정에 반하는 취지로 재판해 기본권을 침해했는지, 헌법과 법률에서 정한 적법 절차를 거치지 않아 기본권을 침해했는지, 헌법과 법률을 위반해 기본권 침해가 명백한지 등이 요건이다.
헌재는 나머지 사건들에 대해서도 사전심사와 평의를 거쳐 순차적으로 결론을 내릴 방침이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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