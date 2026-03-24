포항서, 지적장애 조카 바다에 빠뜨려 살해한 60대 검거
경북 포항에서 지적장애를 앓고 있는 조카를 고의로 바다에 빠뜨린 뒤 구조하지 않고 방치해 숨지게 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
포항해양경찰서는 지적장애를 가진 조카를 살해한 혐의(살인)로 60대 A씨를 긴급체포하고 24일 구속영장을 신청했다고 밝혔다.
A씨는 지난 22일 밤 경북 경주시의 한 항포구에서 30대 조카 B씨(여)를 바다에 들어가게 한 후 구조 조치를 하지 않고 방치해 사망에 이르게 한 혐의를 받는다.
조사 결과, A씨는 약 6년 전부터 지적장애가 있는 조카 B씨와 치매를 앓고 있는 모친을 부양해 오던 중 신변을 비관해 범행을 결심하고 범행 장소, 방법 등을 계획했던 것으로 드러났다.
범행 당일에는 숙박 중이던 펜션에서 B씨와 모친에게 수면제 4~5알을 각각 먹인 뒤 인근 해안가로 이동해 자신이 먼저 바다에 들어가고, 뒤따라 B씨를 입수하게 한 뒤 조카만 물에 남겨둔 채 홀로 빠져나온 것으로 확인됐다.
A씨는 경찰 조사에서 “함께 극단적인 선택을 하려 했다”는 취지로 범행 사실을 시인한 것으로 전해졌다.
이근안 포항해양경찰서장은 “사회적 약자를 대상으로 한 범죄이니만큼 엄정하게 수사할 방침이다. 추가 수사를 통해 구체적인 범행 동기와 경위 등을 확인할 계획”이라고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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