경찰, 동료 기장 살해 피의자 김동환 신상 공개
잔혹성·피해 중대성 등 고려 공개 결정
부산진 아파트서 흉기 살해 혐의 구속
수년간 범행 준비 정황 동기 수사 집중
부산에서 발생한 동료 항공사 기장 살해 사건 피의자의 신상정보가 공개됐다.
부산경찰청은 24일 신상정보공개심의위원회를 열고 피의자 김동환(49)의 신상을 공개하기로 했다고 밝혔다. 김동환은 1976년 4월 26일생으로, 얼굴과 나이 등 신상정보는 이날 공개됐다.
위원회는 범행 수법의 잔혹성, 피해의 중대성, 국민 알권리 등을 종합적으로 고려해 신상 공개 여부를 판단한 것으로 전해졌다.
김동환은 지난 17일 부산진구 한 아파트에서 과거 함께 근무했던 항공사 동료 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다. 피해자는 이웃 주민에 의해 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
김동환은 지난 20일 법원에서 구속영장이 발부돼 현재 구속 상태에서 수사받고 있다. 법원은 “도망할 우려가 있다”며 구속 사유를 밝혔다.
경찰은 김동환이 수년 전부터 범행을 준비하고 전 직장 동료들을 대상으로 범행을 계획한 정황이 있는 것으로 보고, 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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