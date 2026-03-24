게임위-아케이드협회, 인형뽑기방 청소년 보호 합동 캠페인
게임물관리위원회와 한국아케이드게임산업협회는 지난 20일 서울 소재 인형뽑기방을 대상으로 건전한 게임문화 조성을 위한 합동 캠페인을 진행했다고 24일 밝혔다.
이번 캠페인은 최근 무인 인형뽑기방의 증가 추세를 반영해 청소년 출입 가능 시간에 대한 명확한 안내를 목적으로 기획됐다. 게임위는 게임산업진흥에 관한 법률 제28조 및 제35조에 따른 게임물 관련사업자의 준수사항과 허가취소 규정, 같은 법 시행령 제16조에 따른 청소년 출입시간 규정 등을 중점적으로 안내했다고 설명했다.
게임위와 관련 협회는 게임물 관련사업자의 자율적 법령 준수 문화를 조성하기 위해 ‘청소년게임제공업소 영업시간 및 청소년 출입시간 준수 안내 리플릿’과 ‘청소년게임제공업소 안전점검표’를 제작·배포했다. 관련 안내 사항은 온라인 채널을 통해 지속적으로 홍보하여 현장 적용성을 높여 나갈 계획이다.
서태건 게임위 위원장은 “게임물 관련사업자와 협회, 지자체가 건전한 게임문화 조성에 적극 동참한다면 청소년 이용자들이 안심하고 시설을 이용할 수 있는 환경 조성에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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