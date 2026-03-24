경기북부 사랑의열매, 미래 의료인 위한 장학사업 확대
운정와이즈병원, 장학금 1000만원 전달
경기북부 사랑의열매가 운정와이즈병원의 기부로 마련된 장학금을 지역 대학생들에게 전달했다.
경기사회복지공동모금회 북부사업본부(경기북부 사랑의열매)는 운정와이즈병원이 서영대학교 간호학과와 임상병리과 재학생을 위해 총 1000만원의 장학금을 전달했다고 24일 밝혔다.
지난 23일 진행된 전달식은 운정와이즈병원 10층 세미나실에서 열렸으며, 병원 관계자와 서영대학교 관계자, 사랑의열매 관계자 등이 참석한 가운데 진행됐다.
이번 장학금은 운정와이즈병원 최병철 대표원장이 지난해 파주시 아너 소사이어티에 가입하며 기부한 성금 일부로 마련됐다. 장학금은 간호학과와 임상병리과 재학생 10명에게 전달됐으며, 학생들이 경제적 부담을 덜고 학업에 집중할 수 있도록 지원하는 데 사용될 예정이다.
운정와이즈병원은 다문화가정 돌봄사업과 사회복지시설 차량 지원, 노인복지관 기능보강 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오며 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.
병원 관계자는 “의료인을 꿈꾸는 학생들이 안정적으로 학업을 이어가고 지역사회를 이끄는 인재로 성장하길 바라는 마음으로 장학금을 마련했다”며 “앞으로도 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.
경기북부 사랑의열매 관계자는 “이번 나눔이 학생들에게 큰 힘과 희망이 되길 바란다”며 “성금이 투명하게 전달돼 학업과 진로에 실질적인 도움이 되도록 하겠다”고 전했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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