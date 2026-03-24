하남시, 엔터기업 유치로 K-POP 중심도시 도약 박차
‘피프티피프티’ 키운 어트랙트 하남 트레이닝센터 개소
경기 하남시에 글로벌 K-POP 시장에서 주목받은 엔터테인먼트 기업 어트랙트가 트레이닝센터를 열며 K-컬처 산업 거점화에 속도가 붙고 있다.
하남시는 엔터테인먼트 기업 어트랙트(ATTRAKT)가 24일 ‘하남트레이닝센터’를 개소하고 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다. 이번 센터 설립은 단순한 시설 확장을 넘어 향후 본사 이전 등 추가 투자로 이어질 가능성이 있는 만큼, 하남시의 K-컬처 산업 생태계 구축 전략과 맞물린 핵심 행보로 평가된다고 시는 설명했다.
어트랙트는 걸그룹 피프티피프티(FIFTYFIFTY)를 제작·매니지먼트한 기업으로, 대표곡 ‘Cupid’를 통해 미국 빌보드 차트에 25주간 진입하는 기록을 세우며 글로벌 K-POP 시장에서 존재감을 입증했다. 최근에는 세계적인 록밴드 핑크 플로이드(Pink Floyd)의 ‘Wish You Were Here’를 재해석한 콘텐츠로 주목받으며 음악적 확장성과 글로벌 팬덤을 동시에 확보하고 있다.
이번 트레이닝센터 개소는 하남시가 추진 중인 K-컬처 기반 산업 생태계 조성과 맞물려 전략적 의미를 갖는다. 콘텐츠 제작과 트레이닝, 공연, 유통으로 이어지는 산업 구조를 지역 내에서 구축할 수 있는 기반이 마련되면서, 문화 콘텐츠 산업 전반의 성장 동력이 강화될 것으로 기대된다.
특히 어트랙트 소속 피프티피프티는 4월 18일 열리는 하남시 대표 문화축제 ‘뮤직인더하남(Music in the Hanam)’에 특별 출연해 시민들과 만날 예정이다. 이를 통해 K-POP 공연 콘텐츠를 현장에서 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고, 지역 문화행사의 경쟁력도 한층 높일 전망이다.
하남시는 현재 K-컬처 복합 콤플렉스 조성 등 대규모 개발사업과 문화·콘텐츠 산업 인프라 구축을 병행하며 글로벌 문화도시로의 도약을 추진하고 있다. 이번 어트랙트 유치는 민간 콘텐츠 기업과 도시 발전 전략이 결합된 사례로, 향후 관련 산업 집적과 투자 유입을 촉진하는 계기가 될 것으로 보인다.
이현재 하남시장은 “이번 트레이닝센터 개소는 하남이 K-컬처 산업의 실질적 거점으로 성장하고 있음을 보여주는 상징적인 사례”라며 “앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 콘텐츠 기업과의 협력을 통해 문화와 산업이 결합된 도시로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 하남시는 이번 센터 개소를 계기로 K-POP을 포함한 문화콘텐츠 산업 전반에서 창작과 비즈니스가 동시에 이뤄지는 ‘K-컬처 허브 도시’로서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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