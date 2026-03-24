하남시, 엔터기업 유치로 K-POP 중심도시 도약 박차

‘피프티피프티’ 키운 어트랙트 하남 트레이닝센터 개소

이현재 하남시장이 24일 어트랙트 하남트레이닝센터 앞에서 어트랙트 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

어트랙트는 걸그룹 피프티피프티(FIFTYFIFTY)를 제작·매니지먼트한 기업으로, 대표곡 ‘Cupid’를 통해 미국 빌보드 차트에 25주간 진입하는 기록을 세우며 글로벌 K-POP 시장에서 존재감을 입증했다. 최근에는 세계적인 록밴드 핑크 플로이드(Pink Floyd)의 ‘Wish You Were Here’를 재해석한 콘텐츠로 주목받으며 음악적 확장성과 글로벌 팬덤을 동시에 확보하고 있다.

이현재 하남시장이 24일 어트랙트 관계자들과 간담회를 진행하고 있다. 하남시 제공