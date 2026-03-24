시사 전체기사

[속보] 항공사 기장 살해범 신상공개…49세 김동환

입력:2026-03-24 16:35
공유하기
글자 크기 조정
부산경찰청 제공

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] “기름때 쌓여 너무 더러웠다” 안전공업 전 직원 증언
“반찬 더 주세요” 불가능하면?…10명 중 4명 “그 식당 안 갈 것”
‘과자봉지도 쓰레기봉투도 곧 사라질 예정’… 업계 비명
기후장관 “원유 안보위기에 재택근무 방안 적극검토”
美에서 입 벌리고 춤춘 다카이치…‘#일본의수치’ 온라인 확산
동급생 2명에게 흉기 휘두른 중학생 체포…“자는데 깨워서”
[단독] 서울시, BTS공연 ‘차출’ 공무원에 특별휴가 1일
트럼프, 이란의 부인에도 “거의 모든 사항 합의…이란 홍보담당자 잘 뽑아야” 여유
국민일보 신문구독