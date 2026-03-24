파주 운정중앙역에 ‘문화공연 콤플렉스’ 추진 본격화
기초자치단체 단일 공연장 기준 최대 규모
경기 파주시가 운정중앙역 일대에 대규모 문화공연 콤플렉스 조성을 추진하며 본격적인 행정절차에 들어간다.
파주시는 GTX 역세권 문화시설 용지에 조성할 ‘운정중앙역 문화공연 콤플렉스(가칭)’의 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 마무리하고, 사업 추진을 위한 후속 절차에 착수할 계획이라고 24일 밝혔다. 시는 오는 4월 용역 결과를 토대로 지방행정연구원 지방투자사업관리센터(LIMAC)에 타당성 조사를 의뢰할 예정이다.
이번 사업은 뮤지컬 공연을 중심으로 한 복합문화시설 조성이 핵심이다. 2000석 규모의 대공연장과 300석 규모의 다목적 소공연장을 비롯해 전시공간과 문화교육시설 등을 포함할 계획이다. 특히 2000석 규모 공연장은 기초자치단체 단일 공연장 기준 최대 수준으로, 대형 공연 유치가 가능해지면서 외부 관람객 유입과 지역경제 활성화 효과가 기대된다.
해당 시설은 파주시를 대표하는 문화 랜드마크로 조성돼 지역 문화 위상을 높이는 동시에 인근 도시와의 문화 연계를 강화하는 거점 역할을 할 것으로 전망된다. GTX 교통망과 연계된 입지적 장점을 바탕으로 광역 문화권 중심축으로 성장시키겠다는 구상이다.
앞서 시는 2024년 6월 한국토지주택공사(LH)에 부지 매입 계획을 전달했으며, 같은 해 9월 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역에 착수해 최근 이를 완료했다.
시 관계자는 “이번 사업을 미래 문화 경쟁력을 좌우할 핵심 기반시설로 보고, 타당성 조사 과정에서 공공성과 재정 건전성을 확보하는 데 중점을 둘 방침”이라며 “아울러 조사 결과를 바탕으로 재원 조달 방안과 단계별 추진계획을 구체화해 사업 추진의 실행력을 높일 계획”이라고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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