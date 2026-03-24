나무 의사, 공공기관 나무 무료 진단 실시
제주도, 50건 선착순 접수
나무 의사가 제주도 내 학교와 복지시설 등을 찾아가 나무 건강을 무료로 진단한다.
제주도 세계유산본부는 도내 공공기관을 대상으로 나무 의사 현장 방문 진단 서비스를 이달부터 10월 30일까지 실시한다고 24일 밝혔다.
이번 사업은 농약 허용 기준 강화(PLS제도)와 산림보호법 개정으로 수목 진단·처방에 전문 자격이 필요해진 데 따른 조치다. 지난해에 이어 올해도 국비 2000만원을 확보해 추진한다.
이를 위해 도는 도내에 등록된 제1종 나무병원과 계약을 체결했다. 각 기관이 진단 서비스를 신청하면 오는 10월까지 50건에 한해 나무 의사가 신청 기관을 직접 방문해 수목 진단, 처방전 발급, 병충해 방제 방법 안내 등 전문 서비스를 제공한다.
지원 대상은 학교숲, 사회복지·청소년시설, 공원, 도시숲 등 시민 다수가 이용하는 공공녹지다. 아파트 등 공동주택은 제외된다. 자세한 내용은 제주도 세계유산본부 한라산연구부로 문의하면 된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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