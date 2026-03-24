김동연 “경기도 SOC 사업 자금 일부 경기도민 직접 조달”

“해외자본의 약탈을 끝내고 그 자리를 경기도민이 되찾도록 하겠다”고 했다.

경기도지사 재선에 도전하는 김동연 지사가 24일 “경기도의 민자 사회간접자본(SOC) 사업 자금 일부를 경기도민 공모 인프라 펀드로 직접 조달하겠다”고 밝혔다.더불어민주당 후보 경선에 나선 김 지사는 이날 용인서울고속도로 금토영업소에서 ‘경기도민 1억 만들기 프로젝트’의 첫 번째 정책으로 ‘경기 인프라 펀드’를 발표했다.그는 “(인프라펀드 운용사) 맥쿼리가 용인서울고속도로에서 연 15% 넘는 이자수익을 내 지난 5년간 1396억원을 받아 갔고 투자금의 92%를 이미 회수했다”며 “통행료는 도민이 내고, 심지어 적자가 나도 세금으로 메꿔주면서 앞으로 2039년까지 계속해서 수익을 가져간다”고 설명했다. 이어 “해외자본의 약탈을 끝내고 그 자리를 경기도민이 되찾도록 하겠다”고 덧붙였다.이처럼 SOC 사업의 수익을 해외자본이나 대형 금융자본이 아니라 경기도민에게 환원하겠다는 게 김 지사의 구상이다.김 지사는 “정기예금보다 높은 연 5% 이상의 수익이 도민 통장에 직접 들어간다”며 “국가와 경기도가 이중 보증을 하고, 리스크는 경기도가 책임지고 수익은 도민에게 돌려드리겠다”고 강조했다.그는 첫 공약 발표 장소로 이곳을 택한 배경에 대해서는 “용인서울고속도로가 하루 10만~20만 대의 차량이 오가는 대표적 민자도로이자 해외자본의 고수익 구조를 상징적으로 보여주는 현장이기 때문”이라고 설명하며김 지사는 경기 인프라 펀드 공약에 대해 “그동안 국민의 혈세가 해외자본으로 유출되고 수탈되는 구조가 지속돼 왔다”며 “그 수익을 우리 도민 여러분께 돌려드리는 것이야말로 가장 민주당다운 정책”이라고 말했다. 이어 “민주당의 정책은 공정하고 정의롭고 실용적이어야 한다”고 덧붙였다.그는 경기 인프라 펀드 공약이 중앙정부 정책과도 맥이 닿아 있다고도 했다.김 지사는 “지난달 11일 이재명 국민주권정부가 SOC 등 민간 투자 활성화 방안을 발표했다. 경기도는 이미 이재명 정부의 부동산 정책과 추경을 적극 뒷받침하는 국정 제1동반자로서 역할을 해왔다”며 “오늘 발표하는 도민 SOC 인프라 펀드 역시 국정 제1동반자로서의 의지와 뒷받침을 분명히 보여주는 것”이라고 의미를 부여했다.용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지