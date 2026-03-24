“다케시마는 일본 땅” 日 교과서 또 영유권 억지
일본 고등학생들이 내년 봄부터 사용할 새 사회과 교과서 상당수에 독도가 일본 고유 영토라는 엉터리 주장이 또다시 포함됐다.
24일 일본 문부과학성은 교과서 검정 조사심의회 총회를 열어 일선 고등학교가 2027년도부터 사용할 교과서 심사 결과를 확정해 발표했다. 이번 검정을 통과한 사회과 교과서 과목은 일본사탐구, 세계사탐구, 정치·경제, 지리탐구 등이다.
새로 심사를 통과한 고교 정치·경제와 지리탐구 교과서 대부분에는 4년 전 검정을 거쳐 현재 쓰이고 있는 교과서와 마찬가지로 독도 영유권을 일방적으로 주장하는 일본 정부의 입장이 담겼다.
구체적으로 제국서원이 출판한 현행 지리탐구 교과서는 “다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)는 1905년 (일본) 정부가 귀속을 내외에 선언해 국제법에 따라 시마네현에 편입한 일본 고유 영토”라며 “한국이 불법으로 점거하고 있다”고 적혀 있다.
또한 니노미야서점은 지난해 검정 신청 과정에서 ‘우리의 지리총합(종합)’ 교과서에 독도와 관련해 과거에는 없었던 한국의 불법 점거 관련 서술을 새롭게 추가해 논란을 빚었다.
이와 관련해 교도통신은 “지리·역사와 공민(公民)에서 영토, 근현대의 역사적 사상과 관련해 정부 견해에 기초한 기술을 요구한 검정 의견은 없었다”며 “정부 견해에 따른 기술이 (교과서에) 침투된 것으로 보인다”고 분석했다. 공민은 일본의 사회 과목 중 정치·경제와 윤리 등을 아우르는 명칭이다.
일본 정부는 이미 2018년 3월 개정 고시한 고교 학습지도요령을 통해 독도가 일본의 고유 영토이며, 영유권 문제의 평화적 해결을 위해 노력하고 있다는 점을 교과서에서 다루도록 의무화했다.
일본은 교과서 내용을 통제하기 위해 학습지도요령, 해설서, 교과서 검정이라는 3단계 장치를 두고 있으며, 이 중 학습지도요령이 최상위 가이드라인 역할을 한다.
독도에 대한 억지 주장은 고등학교는 물론 초·중학교 교과서로도 확산하고 있으며, 정치권 고위 인사들의 망언도 이어지고 있다. 앞서 모테기 도시미쓰 외무상은 지난달 20일 국회 외교연설에 나서 “시마네현 다케시마는 역사적 사실에 비춰 봐도, 국제법상으로도 일본 고유의 영토”라고 발언하기도 했다.
아울러 역사 교과서에서는 일제강점기 징용과 위안부 동원에 강제성이 없었다는 식의 서술도 짙어지고 있다. 이는 일본 정부가 2021년 4월 조선인 동원과 관련해 ‘연행’, ‘강제연행’이라는 표현이 적절하지 않고 ‘징용’이라는 단어가 타당하다는 국회 답변서를 채택한 데 따른 것이다. 그 결과 교과서에서 ‘강제연행’과 같은 표현은 점차 자취를 감추고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사