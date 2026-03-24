박광태 전 광주시장, 김영록 지지 선언…“전남광주통합특별시장 적임자”
박광태 “통합특별시 출범 광주·전남 발전 계기”
언론인·공직자 등 50여명 지지 의사 참가
김영록 “지지 감사, 통합특별시 성공 다짐”
박광태 전 광주광역시장이 김영록 전남광주특별시장 예비후보에 대한 공개 지지를 선언했다.
24일 김영록 예비후보 측에 따르면 박 전 시장은 전날 광주 광천동에 위치한 김 후보 선거사무소를 방문해 “전남·광주 통합특별시는 지역 발전의 전환점이 될 역사적 과제”라며 김 후보에 대한 지지 의사를 공식적으로 밝혔다.
이 자리에는 박준호 전 KBC 보도본부장, 김성의 전 남도일보 사장, 조용진 전 광주시의회 사무처장 등 공직자와 기업인, 언론인 등 50여명이 함께해 지지 의사를 보탰다.
박광태 전 시장과 김영록 예비후보는 두 손을 맞잡고 환하게 웃으며 포즈를 취하는 모습이 페이스북을 통해 공개됐다.
박 전 시장은 “통합특별시 출범은 그동안 소외돼 온 광주와 전남 발전의 결정적 계기가 될 것”이라며 “지난 8년간 전남지사로서 지역 경쟁력을 끌어올린 김 후보가 초대 시장의 적임자”라고 평가했다.
이어 “광역 행정구역 통합이라는 역사적 과제를 이끌어낼 수 있는 검증된 행정 경험과 추진력을 갖춘 인물”이라고 강조했다.
김영록 예비후보는 “박광태 전 시장의 지지에 깊이 감사드린다”며 “통합특별시 성공 출범과 지역 발전으로 반드시 보답하겠다”고 다짐했다.
광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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