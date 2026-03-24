문진석 의원 충남지사 불출마…“양승조 전 지사 지지”
문진석 더불어민주당 의원이 6‧3 지방선거 충남도지사 불출마 의사를 밝혔다.
문 의원은 24일 사회관계망서비스(SNS)에 “나름대로 충남에 대한 비전과 목표를 갖고 있지만 , 그 비전을 구체화하고 더 큰 책임을 감당하려면 더 많이 공부하고, 단련할 시간이 필요하다”면서 “이번 지방선거에는 출마하지 않기로 했다” 했다.
이어 “제가 맡고 있는 국회의원이라는 자리 역시 국민께서 맡겨주신 소중한 책임”이라며 “지금의 위치에서 충남 발전과 도민의 삶을 위해 의정활동에 집중하겠다”고 덧붙였다.
그러면서 “지난 4년간 누구보다 치열하게 고민하고 충남의 미래를 위해 쉼 없이 걸어오신 양승조 전 지사를 깊이 존경한다”며 “그간 제게 보내줬던 따뜻한 마음과 응원을 이제 양승조 전 지사에게 보내달라”고 강조했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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