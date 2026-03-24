영덕 풍력발전기 설계수명 20년 넘어…주민들 “언제 또 터질지 불안”
경북 영덕 풍력발전단지에서 사고가 잇따르면서 노후 풍력 설비의 안전관리 문제와 관리체계 전반에 대한 우려가 커지고 있다. 설계수명을 넘긴 발전기들이 계속 가동되면서 지역 주민들의 불안감도 높아지고 있다.
지난 23일 오후 1시11분쯤 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 발전기에서 불이 나면서 작업을 하던 근로자 3명이 모두 목숨을 잃었다. 당시 발전기 날개가 떨어지면서 주변 야산으로 불이 번지면서 주변 산림을 태웠다.
앞서 지난달 2일에도 같은 단지에서 발전기를 지지하던 기둥이 꺾이면서 지상 80m 높이의 발전기 본체와 날개가 아래로 추락하는 사고가 발생했다.
한 달 사이 두 차례 중대 사고가 연이어 발생하면서 풍력설비의 노후화와 관리 부실 문제가 다시 수면 위로 떠올랐다.
영덕풍력발전단지는 2004년 창포리에 건설돼 24기의 풍력발전기가 20년째 운영 중이다. 설계수명은 20년이다. 운영사는 가동 허가 기간 만료를 앞두고 2022년 노후 설비를 대형 고효율 발전기로 교체하는 리파워링 사업을 승인받아 사업을 추진하고 있다.
전문가들 사이에서는 구조적 피로 누적과 해풍으로 인한 부식 등 장기 운전에 따른 위험성이 지적되고 있다. 한 에너지안전기술원 관계자는 “바닷가에 설치된 풍력발전기는 부식과 전기설비 손상이 빠르게 진행된다”며 “정기점검만으로는 잠재적 결함을 모두 발견하기 어렵다”고 말했다.
영덕군은 지난해 5월 발전기 안전 점검을 위해 전문 업체 2곳에 정밀 진단을 의뢰했으나 당시 24기 모두 ‘이상 없음’ 판정을 받았다. 그러나 연이어 발생한 전도 사고와 화재로 인해 진단 신뢰성에 대한 의문이 제기되고 있다.
현재 영덕에는 이번에 사고가 난 창포리 풍력발전단지를 비롯해 해파랑 풍력발전단지 등이 있으며, 상업 운전 중인 발전기는 35기에 이른다.
풍력단지 인근 주민들은 잇따른 사고에 불안감을 감추지 못하고 있다. 주민 박정수(59)씨는 “예전에는 소음 때문에 걱정했지만, 이제는 폭발이나 붕괴 사고가 더 무섭다”며 “언제 또 터질지 몰라 불안하다”고 말했다.
현재 경찰과 고용노동부는 화재 원인 및 안전수칙 준수 여부를 조사 중이며, 영덕군은 노후 발전기 전면 철거를 정부에 건의하고 사고 수습과 재발 방지 대책 마련에 나섰다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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