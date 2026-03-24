강원도·삼성, 청년지원 상생협력 맞손
강원도와 삼성은 24일 ‘강원도·삼성 청년지원 상생협력 업무협약(사진)’을 체결했다. 도내 청년정책 분야의 상생협력을 강화하고 실질적인 지원 체계를 구축하고자 마련한 것이다.
이날 협약식에는 김진태 강원지사와 송규종 삼성물산 사장, 정효명 삼성전자 부사장 등이 참석해 청년지원을 위한 3대 핵심 분야를 중심으로 협력할 것을 합의했다.
양측은 삼성의 대표 사회공헌사업인 희망디딤돌과 청년희망터를 도내 청년정책과 유기적으로 연계하기로 했다. 이를 통해 단순한 일회성 지원을 넘어 청년이 지역에 안착할 수 있는 지속가능한 생태계를 조성할 계획이다.
협약에 따라 양측은 청년 인구 유출 방지와 안정적 지역 정착을 위해 맞춤형 정책 지원 활동에 상호 협력하고, 정책 추진 방향을 상시 공유하는 협력 체계를 가동한다.
도는 원주자립준비청년지원센터 보수와 함께 행·재정적 지원을 제공한다. 삼성전자는 자립준비청년을 대상으로 직무교육, 취업 역량 강화 프로그램을 지원해 사회 구성원으로 성장하도록 돕기로 했다.
또한 지역 문제를 해결하는 도내 우수 비영리 청년단체를 발굴하고, 삼성물산의 컨설팅과 도의 정책적 지원을 결합해 청년단체의 성장을 지원한다.
이번 협약은 정책 사각지대에 놓여 소외됐던 지역 청년들을 위한 복지 안전망을 더욱 공고히 구축하려는 도의 의지와, ‘인재 제일’의 기업정신에 입각해 청년의 미래를 함께 고민하는 삼성의 사회공헌 철학이 맞물려 추진됐다.
송 사장은 “오늘 협약은 강원의 청년들이 지역 안에서 미래를 설계하고 도전할 수 있도록 민관이 함께 책임을 나누는 의미있는 출발점”이라며 “삼성은 앞으로 강원 청년들이 자립하고 창의적인 도전을 할 수 있도록 성장의 발판을 제공하며 든든한 지원군으로서 청년들의 빛나는 여정에 함께 하겠다”고 말했다.
김 지사는 “그동안 강원도는 삼성과 반도체를 중심으로 많은 협력을 이어 왔는데, 이제는 청년이라는 새로운 주제로 협력하게 됐다”며 “희망디딤돌, 청년희망터와 같은 사업은 행정이 열심히 추진하고 있지만 손길이 미치기 어려운 영역으로 함께해 주셔서 감사드린다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사