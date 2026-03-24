한국나눔연맹, 취약계층 ‘보금자리 가옥수리’ 전국 확대

지난 13일 성황리에 마무리된 한국나눔연맹의 가옥수리 사업은 경산 지역에 거주하는 어르신 가정을 대상으로 진행됐으며, 이번 사업은 오랜 기간 관리가 어려웠던 주거 공간의 벽지와 장판을 교체해 생활 환경을 개선하는 방식으로 이뤄졌다.

집 안 곳곳에 남아 있던 생활 흔적을 정리하고 벽지와 바닥을 새로 단장하면서 어르신들이 보다 깨끗하고 안정적인 공간에서 지낼 수 있도록 돕는 데 중점을 뒀다.