“전남광주통합시 과제 적임자는 김영록”…이병훈, 경선 사퇴 후 金과 원팀
이병훈 수석부위원장, 김영록 캠프 총괄선거대책위원장 임명
김영록 “‘천군만마 얻었다”고 이병훈 합류 환영
더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 과정에서 중도 사퇴한 이병훈 호남발전특위 수석부위원장이 김영록 예비후보와 캠프 통합을 통한 원팀 구성에 합의했다.
24일 김 예비후보 경선 캠프 등에 따르면 두 후보는 전날 원팀 구성을 통한 전략적 연대에 합의하고, 이 수석부위원장을 김 후보 캠프의 총괄상임선거대책위원장으로 임명했다. 이로써 경선 중도 사퇴 이후에도 이 부위원장이 김 후보를 중심으로 한 선거운동에 적극적으로 참여하게 됐다.
이 부위원장은 “통합에 대한 우려에 책임 있게 답할 수 있는 길은 분명하다”며 “검증된 행정력과 안정적인 리더십, 그리고 갈등을 통합으로 바꿔낼 수 있는 힘으로, 저는 그 역할을 가장 잘 해낼 수 있는 인물이 김영록 후보라고 판단했다”고 밝혔다.
이어 “통합시가 마주한 시대적 과제를 어떻게 풀어낼 것인가에 대한 깊은 고민 끝에 내린 결단”이라며 “신정훈, 민형배, 강기정 세 예비후보들은 오랜 인연을 이어온 지역 후배들인데 (한 쪽으로 방향을 잡아) 정말로 죄송하다”고 사의를 표했다.
김 후보는 이 부위원장의 합류에 대해 “천군만마를 얻은 격”이라고 환영했다. 두 사람은 나머지 후보들과의 연대 가능성에 대해서도 “모두가 통합의 동반자로 협력자”라며 “본경선이 끝난 후 (결선에 진출하면) 정중히 찾아가서 진심을 보이고 뜻을 같이할 생각”이라고 밝혔다.
양측의 결합은 각별한 인연 탓에 예견돼 왔다는 평가가 나온다. 김 후보가 최근 이 부위원장 캠프와 같은 건물에 별도 사무실을 차리면서 “단일화는 시간문제”라는 해석이 지역 정가에 퍼지기도 했다.
1955년생 김 후보와 1957년생 이 부위원장은 서석초·서중·광주일고 2년 선·후배로, 각각 건국대와 고려대에서 행정학을 전공한 뒤 행시 21·24회로 공직에 입문한 고시 선후배라는 공통점도 있다.
김 후보는 관선 강진·완도군수와 전남도 행정부지사, 농식품부 장관 등을 역임했고, 이 부위원장은 관선 광양군수와 전남도 기획실장, 광주시 문화경제부시장을 거친 정통 관료 출신 행정전문가다. 김 후보는 18·19대 의원(전남 해남·완도·진도), 이 부위원장은 21대 의원(광주 동남을)을 역임했다.
정가 관계자는 “둘은 2000년대 초 전남도청이 남악으로 옮기기 전 한솥밥을 먹었고, 이전 후에는 각기 광주와 전남을 기반으로 활동해 왔다는 점에서 통합특별시에 걸맞는 시너지 효과를 기대할 수도 있을 것”이라고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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