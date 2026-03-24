시사 전체기사 KT&G, 'CDP' 기후변화.수자원 관리 부문 우수기업 선정 입력:2026-03-24 16:08 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 김정은 “한국 가장 적대국… 건드리면 무자비한 대가” 2 [속보] 李대통령 “대전 화재 희생자 명복 빌어…국정 책임자로서 송구” 3 국힘 “쯔양 가해자 구제역의 4심 신청…李정부의 범죄자 부활” 4 “노짱님, 죄송했고 감사했습니다”…盧 묘역서 눈물 쏟은 정청래 5 국힘 지지율 속절없는 추락… TK도 무너진다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘과자봉지도 쓰레기봉투도 곧 사라질 예정’… 업계 비명 2 백종원 더본코리아 대표, 작년 연봉 8억2000만원 받아 3 BTS 온다고 왕창 발주했더니…편의점 ‘재고 수백개’ 땡처리 4 서울 주담대 연체율 역대급… 저금리 ‘영끌’ 후폭풍 어쩌나 5 25조 추경 앞두고… 나라 빚 6500조 넘어섰다 해당분야별 기사 더보기 1 만취 SUV 홍대입구역 인도 돌진… 日여성 등 4명 중경상 2 [속보] 기후장관 “에너지 위기에 재택근무 방안 적극검토” 3 유통기한 이게 맞아요?… 수상한 천원빵, 전수 조사중 4 “반찬 더 주세요” 불가능하면?…10명 중 4명 “그 식당 안 갈 것” 5 고양 일산동부서 유치장서 마약 발견…감찰 착수 해당분야별 기사 더보기 1 美·이란 휴전에 8억 베팅…‘내부자 거래’ 의혹 2 “멈춰!” 경고에도…뉴욕 공항서 항공기·소방차 충돌(영상) 3 트럼프, 이란 부인에도 “거의 모든 사항 합의…그들 핵무기 갖지 않을 것” 4 美에서 입 벌리고 춤춘 다카이치…‘#일본의수치’ 온라인 확산 5 “이게 한국인 수준”… 태국女 대한항공 퇴사글에 한글 악플 해당분야별 기사 더보기 1 삼겹살에 소주로 힐링, 날것의 BTS를 만나다…‘BTS: 더 리턴’ 2 “‘방탄도 갔네’란 말 안 들어야… 왕관 무겁고 겁나” 고민 담긴 다큐 3 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 3위… 매출액 1위 등극 4 손흥민 떠나니…토트넘, 49년 만의 강등 눈앞 5 잘 치고도, 탈락한 김혜성 해당분야별 기사 더보기 1 이젠 MZ 질환! 배달음식·몸짱욕심, ‘젊은 통풍’ 불러 2 ‘이것’ 먹었더니 치매 위험 55%↓…인지기능 저하 완화 3 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 4 봄의 숲속 경남 진주… 화사한 봄 그윽한 매화향 사이로 걸어요 5 무연고 장례 부탁한 할머니… ‘돌봄의 관계망’ 절실 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 환율 1495.2원 마감…나흘만에 1500원대 아래로 李대통령 “출퇴근 시간 노인 대중교통 무료 이용 제한 연구” 지시 강아지에게 묻고 싶은 말 1위는 “너 지금 행복하니?” 여성 외모 평가에 욕설 입모양… 제주청년센터 홍보 영상 논란 망치로 금은방 유리창 깨고 ‘귀금속 41점’ 훔친 10대…6시간 만에 검거 “‘방탄도 갔네’란 말 안 들어야… 왕관 무겁고 겁나” 고민 담긴 다큐 식도암, 수술이 끝 아니다… 2차 암·심폐 질환 사망 위험 높아 “연차 열흘 이상 안 쓰면 승진 없다”는 이 회사 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요