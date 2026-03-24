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환율 1495.2원 마감…나흘만에 1500원대 아래로

입력:2026-03-24 15:59
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코스피가 전 거래일(5405.75)보다 232.45포인트(4.30%) 상승한 5638.20에 개장한 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 뉴시스

미국과 이란의 긴장 완화 영향으로 24일 원·달러 환율이 1495.2원에 마감하며 나흘만에 1500원대 아래로 장을 마쳤다.

이날 서울 외환시장에 따르면 원·달러 환율은 22.1원 내린 1495.2원으로 장을 마쳤다.

전날보다 26.4원 떨어진 1490.9원으로 장을 시작했지만 환율은 낮 12시쯤 장중 1503원까지 치솟았다.

주간 거래 종가를 기준으로 원·달러 환율은 지난 20일 1501.0원에 이어 3거래일 연속 1500원을 웃돌다 4거래일 만에 내려왔다.

전날엔 1517.3원으로 주간 거래를 마쳐 글로벌 금융위기 시절인 2009년 3월 9일 1549.0원을 기록한 후 17년여만에 가장 높은 수준까지 치솟기도 했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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