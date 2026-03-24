부산시가 시정 보고 방식을 시민 참여형으로 전환하며 직접 소통 강화에 나섰다. 일방적 보고를 넘어 시민 발언과 현장 질의응답을 결합한 방식으로 시정 설명 방식을 바꿨다는 점에서 의미가 있다는 평가다.
부산시는 24일 사직실내체육관에서 시민 5000여명이 참석한 가운데 ‘글로벌허브도시 부산을 말하다’ 시정 보고회를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 기존 보고 중심 형식에서 벗어나 시민 발언과 패널 토크, 현장 질의응답을 결합한 참여형 소통 행사로 진행됐다.
이날 무대에는 사회 초년생과 청년 예술가, 자녀를 키우는 부모 등 다양한 시민이 참여해 일자리와 문화, 육아 환경 등 일상에서 체감한 변화를 중심으로 경험을 공유했다. 청년 대표는 지역 인재 육성과 기업 유치 정책이 취업 기회 확대로 이어지고 있다고 밝혔고, 청년 예술가는 문화예술 지원 확대를 통한 창작 환경 개선을 언급했다. ‘100인의 아빠단’ 대표는 돌봄 정책과 생활 인프라 확충에 따른 육아 환경 변화를 소개했다.
박형준 부산시장은 비전 브리핑을 통해 투자유치와 고용, 관광 등 주요 정책 성과를 설명하고, 15분 도시와 생활체육, 대기질 개선 등 시민 생활과 밀접한 정책을 중심으로 시정 추진 상황을 공유했다.
이어 진행된 ‘시민과의 대화’에서는 배우 변우민과 개그맨 홍록기가 패널로 참여해 글로벌허브도시 특별법과 세계디자인수도, 출산·양육 등 다양한 주제를 시민 눈높이에서 풀어냈다.
현장에는 시민이 사전에 작성한 질문과 건의 사항을 반영한 메시지 보드가 설치돼 질의응답이 진행됐으며 시민 생활과 밀접한 다양한 의견이 공유됐다.
또 행사장에는 160만명이 참여한 ‘부산 글로벌허브도시 특별법’ 서명부가 전시돼 눈길을 끌었다.
박 시장은 “이번 시정 보고회는 시민의 목소리를 직접 듣고 변화를 확인하는 자리였다”며 “시민이 체감할 수 있는 정책을 통해 부산을 글로벌 허브도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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부산 시정 보고회 개최…시민이 시장에게 직접 물었다
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