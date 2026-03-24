[단독] “더러워도 너무 더러웠다” 안전공업 전 직원 증언

“돈 들어가는 건 하지 않으려 해”

10년 전부터 예고된 인재 분석

대전 대덕구 소재 자동차 부품 제조업체인 안전공업에 대한 2일 차 감식에 나선 소방 당국 관계자들이 24일 불에 탄 건물 안으로 진입하고 있다. 연합뉴스

뭔가를 개선하기보다는 사장이나 임원이 찍어누르면 거기에 맞춰가는 분위기였다”며 “

반드시 조치해야 하는 것 중에서도 돈이 들어가는 건 하지 않으려고 했다”고 말했다.

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