제78주년 제주4·3희생자 추념식, 평화대행진과 함께 열린다
올해 제주4·3희생자 추념식은 전 세대가 참여하는 평화의 장으로 마련된다.
제주도는 오는 4월 3일 오전 10시 제주4·3평화공원 및 위령제단에서 ‘제78주년 4·3희생자 추념식’을 봉행한다고 24일 밝혔다.
이번 추념식은 지난해 제주4·3기록물이 유네스코 세계기록유산으로 등재된 이후 처음 맞는 추념일로 의미가 있다.
생존 희생자와 유족, 정부 주요 인사, 정당 관계자, 도민 등 2만여 명이 참석해 희생자와 유족을 위로할 예정이다.
슬로건은 ‘4·3의 역사는 평화를 품고, 역사의 기록은 인권을 밝히다’이다. 제주평화인권헌장 선포가 제주4·3에서 비롯됐음을 알리고, 유네스코 세계기록유산으로 등재된 4·3기록을 통해 진실과 인권의 가치를 세계와 미래세대에 전하겠다는 뜻을 담았다.
추념식 전날인 2일에는 처음으로 ‘4·3 평화 대행진’이 열린다. 청소년, 대학생, 유족, 도민 등 2000명이 참여해 관덕정, 제주민속자연사박물관, 제주시청 등 3개 구간에서 출발해 제주문예회관까지 행진한다. 이후 문예회관 야외광장에서 열리는 4·3 전야제로 이어진다.
대행진 참가 신청은 30일까지 행사 포스터의 큐알(QR) 코드 접속 등을 통해 전국 누구나 가능하다.
추념식에선 지난 2월 수십 년 만에 가족관계를 바로잡은 고계순 어르신의 사연을 영상과 낭독으로 소개한다. 아버지의 이름을 되찾기까지의 여정을 따라가며 4·3의 완전한 해결이 갖는 의미를 전달할 예정이다.
제주도는 유족과 참석자 편의를 위해 수송과 현장 지원을 강화한다. 각 행정시와 협력해 수송버스 98대를 지원하고, 읍면동별 인솔공무원을 지정해 안전한 이동을 돕는다.
행사 당일에는 43-2번 버스 노선에 차량 2대를 임시 증차하고, 행사장 주변에 공무원과 자원봉사자를 배치해 교통·주차를 관리한다. 고령 유족과 보행이 불편한 참석자를 위해 휠체어·이동카트·셔틀버스 등도 제공한다.
김인영 제주도 특별자치행정국장은 “유네스코 세계기록유산 등재 후 처음 맞는 추념식인 만큼 많은 도민이 참여해 화해와 상생의 4·3정신을 함께 나눠 주길 바란다”며 “혼잡이 예상되는 만큼 가급적 대중교통이나 카풀을 이용해 주길 부탁드린다”고 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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