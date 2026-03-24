이병훈, 김영록 지지 선언…“전남광주특별시장 적임자”
총괄상임선대위원장으로 합류
더불어민주당 전남광주특별시장 후보 경선을 앞두고 중도 사퇴한 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장이 김영록 예비후보 지지를 선언하고 나섰다.
이 부위원장은 24일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 김영록 전남광주특별시장 예비후보 지지 선언과 함께 김 예비후보 선거캠프에 총괄상임선대위원장으로 합류한다고 밝혔다.
이 부위원장은 “통합에 대한 우려에 책임 있게 답할 수 있는 길은 분명하다. 검증된 행정력, 안정적인 리더십, 그리고 갈등을 통합으로 바꿔낼 수 있는 힘”이라며 “저는 그 역할을 가장 잘 해낼 수 있는 인물이 김영록 후보라고 판단한다”고 말했다.
이어 그는 “김영록 후보는 전남도정을 안정적으로 이끌어 온 인물이다. 중앙정부와 지방정부를 두루 경험한 행정력을 갖췄다”면서 “또 미래 산업 경쟁이 치열해지는 상황 속에서 지역의 미래 먹거리와 일자리를 준비해낸 리더다. 국가AI컴퓨팅센터, Open AI 데이터센터, 나주 인공태양 연구시설 유치 등은 대표적인 성과”라고 김 예비후보를 치켜세웠다.
끝으로 이 부위원장은 “앞으로 저는 김영록 후보와 함께 통합특별시가 반드시 성공할 수 있도록 저의 부족한 역량을 쏟아 반드시 결과로 증명하겠다”고 포부를 밝혔다.
김 예비후보는 추가 단일화 여부에 대해 “강기정 후보는 통합의 동반자이고, 신정훈 후보는 국회에서 합께 활동한 연대 의식이 있다. 주철현 후보도 함께 모시고 싶다”며 “다만 시점은 본경선 이후가 될 것”이라고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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