이병훈, 김영록 지지 선언…“전남광주특별시장 적임자”

총괄상임선대위원장으로 합류

24일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 김영록(오른쪽) 전남광주특별시장 예비후보 지지를 선언한 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장이 김 예비후보와 손을 맞잡고 있다. 이병훈 부위원장 측 제공

이어 그는 “김영록 후보는 전남도정을 안정적으로 이끌어 온 인물이다. 중앙정부와 지방정부를 두루 경험한 행정력을 갖췄다”면서 “또