부산, ‘워케이션 우수모델’ 됐다…국가 공모 선정
국비 2억원 확보, 체류형 관광 활성화
도심·자연 결합 워케이션 경쟁력 인정
기업·디지털노마드 유치 생활인구 확대
부산시가 정부 주관 워케이션(휴가지 원격근무) 공모 사업에서 전국 대표 도시로 선정되며 체류형 관광 확대에 속도를 낸다. 일과 휴양을 결합한 관광 모델을 앞세워 관광객 유치와 지역경제 활성화를 동시에 노린다는 전략이다.
부산시는 24일 한국관광공사가 주최한 ‘2026년 워케이션 우수 모델 공모’에서 ‘부산형 워케이션’이 최종 선정됐다고 밝혔다.
이번 공모는 워케이션 활성화 정책에 맞춰 지역과 상권이 함께 참여하는 체류형 관광 모델을 발굴하기 위한 국책사업이다. 부산은 서류심사와 발표 평가, 현장실사 등 전 과정을 거쳐 최종 선정됐다.
시는 도심과 자연이 결합된 워케이션 환경과 글로벌 관광도시로서의 브랜드 경쟁력, 도시 전역이 업무 공간으로 활용할 수 있는 인프라를 강점으로 인정받았다. 특히 워케이션 프로그램을 지역 상권과 연계한 상생 구조와 생활 인구 유입 전략, 축적된 운영성과 등이 높은 평가를 받았다.
이번 선정으로 부산시는 국비 2억원을 확보했으며, 한국관광공사와 협력해 사업 확대에 나설 계획이다.
시는 대한상공회의소와 한국경제인협회 등 경제단체와 연계해 기업 대상 홍보를 강화하고 기업 임직원과 해외 디지털 노마드 유치에 나설 방침이다. 확보된 예산은 참가자 확대와 프로그램 운영에 투입해 체류형 관광 활성화와 관광 생활 인구 증가를 유도할 계획이다.
또 도시 인프라와 관광 콘텐츠를 결합해 업무와 휴양이 공존하는 환경을 조성하고 참여형 프로그램 확대를 통해 재방문을 유도하는 선순환 구조를 구축할 방침이다.
박형준 부산시장은 “이번 선정은 부산이 대한민국을 대표하는 워케이션 도시임을 입증한 성과”라며 “글로벌 워케이션 허브도시로 도약할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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