동급생 2명에게 흉기 휘두른 중학생 체포…“자는데 깨워서”
광주의 한 중학교에서 동급생 2명에게 흉기를 휘두른 10대가 경찰에 붙잡혔다.
광주서부경찰서는 24일 오전 11시20분쯤 광주 서구 한 중학교에서 흉기를 휘둘러 동급생 2명을 다치게 한 혐의(특수상해 등)로 A군을 붙잡아 조사중이라고 밝혔다.
동급생 2명은 A군이 휘두른 흉기에 옆구리와 등 부위에 열상을 당한 것으로 파악됐다. 이들은 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 다행히 생명에 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.
경찰 조사 결과 특수반 학생인 A군은 잠을 자고 있는데 동급생들이 자신을 때려 잠에서 깨웠다는 이유로 흉기를 휘두른 것으로 드러났다. 그러나 다친 이들은 운동장에 있던 학생들로 이 일과는 관련이 없는 것으로 전해졌다.
A군은 오전에 조퇴를 한 뒤 집으로 가 범행에 사용한 흉기를 챙겨 다시 학교로 돌아온 것으로 조사됐다.
경찰은 A군과 학교 관계자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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