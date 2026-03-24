‘골프여제’ 이보미 “한국에 있었다면 지금의 나는 없다”

日골프전문매체 인터뷰… 일본 선택 이유

“한국 연습환경 부족… 코스에선 경기만”

“일본은 골프에 집중할 수 있는 시스템”

일본 여자골프 평정… 대중적 인기 높아

이보미 선수. 연합뉴스

야디지북(코스 공략 노트)도 전부 직접 써야 했다”고 설명했다. 또 “드라이빙 레인지나 어프로치 연습 환경도 적어서 선수들은 외부 연습장에서 몸을 풀고 경기장에 들어오는 경우가 많았다”고 전했다.

남들 미국 갈 때 이보미는 일본으로



한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 상금 여왕 타이틀을 거머쥔 뒤 다음 무대로 일본을 선택했다. 보통은 미국으로 가는 게 ‘정석’으로 여겨지던 때였다.

이보미가 2010년 10월 23일 인천 스카이72 골프장 하늘코스에서 열린 시즌 마지막 메이저대회 KB국민은행 스타투어 3라운드에서 6번홀 티샷을 하는 모습. 연합뉴스

항상 자도 자도 계속 졸렸다”며 “경기를 하고 나서 이동하기 때문에 현지에 도착해서 며칠 안에 적응해야 했는데 그게 굉장히 어려웠다”고 말했다.

경기 측면에서는 자신의

일본엔 한국과 다른 뭔가가 있었다



단순히 ‘싸우는 장소’가 아니라 실력을 향상시키기 위한 환경이 갖춰진 곳이었다.

일본은 ‘몇 시부터 몇 시까지 골프장에 있으면 된다’는 게 정해져 있어서 그 안에서 연습도 컨디션도 조정할 수 있다”고 설명했다.

이보미는 “외부 연습장에 다니는 건 지금 생각해보면 상당히 에너지를 쓰고 있었던 거구나 싶다”며 “

그런 환경이었기 때문에 거기까지 할 수 있었던 것 같다”고 말했다. 일본 환경에 익숙해진 뒤에는 한국 투어에 출전하면

외부 연습장과 코스를 오가는 동선이 전보다 더 부담스럽게 느껴졌다고 한다.

“가끔 한국 투어에서 싸우면(경기를 하면) 피로가 느껴진다(웃음)”며

그래도 당시에는 젊었기 때문에 가능했던 것 같다”고 말했다.

2023시즌을 끝으로 일본 투어 은퇴를 발표했다.