‘골프여제’ 이보미 “한국에 있었다면 지금의 나는 없다”

‘일본여자프로골프(JLPGA)의 전설’로 불리는 이보미가 한일 투어(프로 골프 무대)의 환경 차이와 일본을 선택한 이유를 털어놨다.
이보미는 24일 일본 골프전문매체 ‘골프의뉴스’ 인터뷰에서 자신이 경험한 양국 경기 환경의 특징을 설명하며 “일본에 오니 환경이 좋아서 몸의 피로도 줄고 ‘골프가 잘되지 않을 수가 없다’고 느꼈다”고 말했다.
그는 “한국에서는 연습은 외부에서 하고 코스에서는 경기만 하는 상황이었다”며 “야디지북(코스 공략 노트)도 전부 직접 써야 했다”고 설명했다. 또 “드라이빙 레인지나 어프로치 연습 환경도 적어서 선수들은 외부 연습장에서 몸을 풀고 경기장에 들어오는 경우가 많았다”고 전했다.
이보미는 “일본에 와서 보니 야디지북은 제대로 만들어져 있고 연습장도 코스 안에 있었다”며 “모든 것이 코스 안에서 완결되기 때문에 굉장히 ‘질’이 좋았다”고 평가했다. 피로가 쌓이지 않았고 연습 효과도 느끼기 쉬웠다고 한다.
남들 미국 갈 때 이보미는 일본으로그는 일본에서 가장 사랑받은 한국인 운동선수로 꼽힌다. 일본 투어 통산 21승, 2015년과 2016년에는 2년 연속 상금 여왕에 올랐다. ‘스마일 캔디’라는 애칭으로 여자 골프계에 대중적 열풍을 일으켰다는 평가까지 받는다.
이보미는 22살이던 2010년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 상금 여왕 타이틀을 거머쥔 뒤 다음 무대로 일본을 선택했다. 보통은 미국으로 가는 게 ‘정석’으로 여겨지던 때였다.
왜 미국이 아니라 일본이었느냐는 질문에 이보미는 잠시 뜸을 들인 뒤 “어머니의 판단이었다”고 말했다. 미국보다 일본이 더 빨리 익숙해질 수 있고 잘 해나갈 수 있는 환경이라고 생각했던 것 같다고 이보미는 덧붙였다.
그는 전미 여자 오픈 등 미국 메이저 대회에 출전했을 때 식사, 이동, 시차, 코스 적응 등 어느 것 하나 간단하지 않았다고 한다. 이보미는 “항상 자도 자도 계속 졸렸다”며 “경기를 하고 나서 이동하기 때문에 현지에 도착해서 며칠 안에 적응해야 했는데 그게 굉장히 어려웠다”고 말했다.
경기 측면에서는 자신의 탄도(공이 날아가는 경로)가 낮은 편이라 바람이 강한 상황에서는 유리하다고 생각했는데 미국 골프장에서는 높은 탄도로 치지 않으면 공략이 어려웠다고 한다.
이보미는 “일본은 가깝고 일본어를 열심히 공부하면 해나갈 수 있을 것 같다는 생각이 들었다”며 “집이 가깝다는 것도 굉장히 큰 장점이었다”고 말했다.
일본엔 한국과 다른 뭔가가 있었다이보미에게 일본은 단순히 ‘싸우는 장소’가 아니라 실력을 향상시키기 위한 환경이 갖춰진 곳이었다. 그저 상금을 벌기 위한 곳이 아니라 선수가 골프에 집중할 수 있는 곳이었다는 의미다. 그래서 한국에서 정점을 찍은 선수라도 더 성장할 여지가 있었다고 이보미를 인터뷰한 기자는 부연했다.
이보미는 “지금 생각해보면 만약 한국에서 상금 여왕이 된 뒤 그대로 투어에 계속 있었다면 ‘이런 환경에서 열심히 할 수밖에 없다’고 생각했을 것”이라고 말했다.
그는 “한국에서는 연습하는 시간, 이동하는 시간, 밥 먹는 시간… 하루 일정이 굉장히 힘들다”며 “일본은 ‘몇 시부터 몇 시까지 골프장에 있으면 된다’는 게 정해져 있어서 그 안에서 연습도 컨디션도 조정할 수 있다”고 설명했다.
이보미는 “외부 연습장에 다니는 건 지금 생각해보면 상당히 에너지를 쓰고 있었던 거구나 싶다”며 “그런 환경이었기 때문에 거기까지 할 수 있었던 것 같다”고 말했다. 일본 환경에 익숙해진 뒤에는 한국 투어에 출전하면 외부 연습장과 코스를 오가는 동선이 전보다 더 부담스럽게 느껴졌다고 한다.
그는 “가끔 한국 투어에서 싸우면(경기를 하면) 피로가 느껴진다(웃음)”며 “그래도 당시에는 젊었기 때문에 가능했던 것 같다”고 말했다.
이보미는 “한국은 짧은 시간에도 강한 집중력이 필요해서 ‘집중하고, 풀어주는’ 전환을 잘해야 한다”며 “일본은 골프장이라는 공간 안에서 자연스럽게 컨트롤할 수 있는 느낌”이라고 비교했다. 한국에서는 ‘컨트롤해야 한다’고 노력해야 하지만 일본은 억지로 의식하지 않아도 자연스럽게 되는 차이가 있다고 그는 덧붙였다.
이보미는 2023시즌을 끝으로 일본 투어 은퇴를 발표했다. 2019년 12월 배우 이완과 결혼한 그는 ‘김태희 올케’로도 불린다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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