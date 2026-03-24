유한킴벌리, 안동 산불피해지서 나무 심기’ 개최
유한킴벌리는 오는 3월 28일(토) 경북 안동 산불피해지에서 신혼부부 100쌍과 함께 ‘우리강산 푸르게 푸르게 2026 신혼부부 나무심기’를 진행한다.
신혼부부 나무심기는 ‘우리강산 푸르게 푸르게’를 대표하는 시민참여 프로그램으로, 1985년 시작되어 올해로 42년차를 맞는다. 새로운 첫발을 내딛는 예비부부, 신혼부부가 직접 나무를 심으며 미래세대를 위한 건강한 숲을 만드는 데 기여한다는 취지로 매년 개최해 오고 있다.
올해 나무심기가 진행되는 안동 산불피해지 일대는 지난해 3월 역사상 최대 규모의 산불이 발생한 곳이다. 산림청 등에 따르면, 당시 안동을 비롯한 영남권에서 발생한 산불 피해 면적은 10만 4천 헥타르로 서울시 면적의 1.7배에 달한다. 대규모 산불로 생물다양성 감소, 산사태, 토사유출과 더불어 지역 경관과 주민 생활환경에도 심각한 피해가 발생했다. 매년 이어지는 산불로 사회적 우려가 커지고 있는 가운데, 산불 피해지 복원에 직접 참여하려는 시민들의 관심은 높은 모집 열기에서 나타났다.
올해 신혼부부 나무심기 모집에는 총 2,389쌍이 신청하며 약 24:1의 높은 경쟁률을 나타냈다. (사진=유한킴벌리)
이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr
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