인천서 전국 최초 외로움돌봄공간 ‘마음지구대’ 개소

인천시청 청사 전경. 인천시 제공

마음지구대 1호점은 3층 규모로 운영된다. 1층은 시민들이 자유롭게 머물 수 있는 소통 공간으로 조성됐다. 2∼3층은 하반

기 중 상담실 및 자조모임실을 위한 공간으로 탈바꿈할 예정이다.