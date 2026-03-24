인천서 전국 최초 외로움돌봄공간 ‘마음지구대’ 개소
인천시는 24일 급격한 사회 변화와 1인 가구 증가로 심화되는 시민들의 외로움 문제를 해결하기 위해 어울림 공간 ‘마음지구대’의 문을 열고 가동에 들어갔다.
지난 2024년 기준 지역 내 1인 가구는 약 41만2000가구로 전체의 32.5%를 차지했다. 이에 외로움 대응 필요성도 꾸준히 제기됐고, 시는 단순한 상담 서비스를 넘어 사람과 사람이 자연스럽게 연결될 수 있는 물리적 공간을 제공하기 위해 이번 사업을 기획했다.
이날 문을 연 마음지구대 1호점은 인천 남동구 백범로 180에 있는 과거 파출소 건물을 리모델링해 만든 공간이다. 시, 한국자산관리공사(인천지역본부), 만월종합사회복지관 등 민·관이 함께 사회적 위험 요인인 외로움을 관리한다는 점에서 의미가 크다.
마음지구대 1호점은 3층 규모로 운영된다. 1층은 시민들이 자유롭게 머물 수 있는 소통 공간으로 조성됐다. 2∼3층은 하반기 중 상담실 및 자조모임실을 위한 공간으로 탈바꿈할 예정이다.
마음지구대에선 인천시민 누구나 방문해 외로움 자가 테스트를 진행할 수 있다. 이를 통해 고립 위험군을 진단하고 예방도 할 수 있다. 또 시민들이 거부감 없이 방문할 수 있도록 만들어진 외부 소통공간에선 음료를 비롯해 맞춤형 프로그램, 상담 연계 등이 이뤄진다.
시는 외로움·고립 등으로 어려움을 겪는 시민들이 지역사회와 다시 연결될 수 있도록 돕는 가교 역할을 마음지구대가 할 것으로 기대하고 있다.
시는 이번 마음지구대 1호점을 시작으로 하반기에 마음지구대를 추가 설치하는 등 거점을 확대할 계획이다.
유정복 인천시장은 “마음지구대는 시민들의 마음을 지켜주는 든든한 방범대 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 외로움과 고립은 개인의 문제가 아닌 사회가 함께 해결해야 할 과제로 인식하고 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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