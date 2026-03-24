언론 통제 제동 걸리자 ‘기자실 폐쇄’ 꺼낸 美 국방부
언론 통제 논란을 빚은 미국 국방부가 법원의 제동에도 불구하고 출입 기자실 폐쇄라는 강경 대응 카드를 빼들었다.
23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)를 비롯한 현지 언론에 따르면, 미 국방부는 그동안 언론인들이 펜타곤(국방부 청사) 내에서 상주하며 취재 공간으로 써온 기자실을 아예 없애는 방안을 추진하고 있다.
숀 파넬 미 국방부 대변인은 브리핑을 통해 기자실 폐쇄 계획을 공식화하며, 향후 기자들은 펜타곤 본관이 아닌 외부에 마련될 ‘별관’에서만 머물러야 한다고 밝혔다. 파넬 대변인은 새 취재 공간에 대해 “준비가 되면 개방하겠다”고 말했으나, 구체적인 완공 및 이전 시점은 밝히지 않았다.
나아가 국방부는 기자들의 청사 내 이동도 엄격히 제한하기로 했다. 앞으로 기자들이 취재를 위해 펜타곤 본관 건물에 들어가려면 반드시 국방부 직원을 대동해야만 출입이 허용된다. 이에 더해 파넬 대변인은 출입증 발급 신청 서류의 문구까지 손봐, 기자들의 금지된 활동 범위를 더욱 깐깐하게 규정하겠다는 방침을 덧붙였다.
국방부의 이번 조치는 최근 법원이 제동을 건 ‘보도지침’ 사태에 대한 노골적인 반발로 풀이된다. 앞서 국방부는 승인되지 않은 기밀이나 기밀이 아니더라도 통제된 정보를 사전 허가 없이 보도하면 해당 기자의 출입증을 박탈하겠다는 강력한 보도지침을 내렸었다.
이에 NYT 등 언론계는 헌법상 보장된 언론의 자유를 명백히 침해하는 처사라며 즉각 위헌 소송으로 맞섰다. 법원 역시 지난 20일 국방부의 새 지침이 표현의 자유를 심각하게 억압한다고 판단해 위헌 결정을 내리며 언론의 손을 들어줬다. 하지만 국방부는 법원 판결을 수용할 수 없다며 즉각 항소 뜻을 밝힌 상태다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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